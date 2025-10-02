聖夜を彩るディナービュッフェやスイーツ、カクテル！「ホテル ユニバーサル ポート」クリスマスフェア2025
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」が、館内各所で「クリスマスフェア」を開催。
「今年のクリスマス、誰とどこで、どんなふうに過ごしたい？」を叶えるメニューが展開されます！
ホテル ユニバーサル ポート「クリスマスフェア2025」
期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）
2025年11月4日〜12月25日までの期間、ビュッフェレストランやカフェ、ラウンジにクリスマスらしいメニューが展開されます☆
ポートダイニング「リコリコ」ディナービュッフェ「クリスマスフェア」
期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）
時間：午後5時30分〜午後9時30分（最終入店 午後9時）※120分制
料金：
・11月4日（火）〜12月23日（火） 大人6,000円（税・サ込）／小学生3,500円（税・サ込）／幼児（4〜6歳）1,800円（税・サ込）
・12月24日（水）〜12月25日（木）大人6,500円（税・サ込）／小学生3,700円（税・サ込）／幼児（4〜6歳）1,900円（税・サ込）
場所：2階 ポートダイニング リコリコ（342席）
予約：「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて受付中
ポートダイニング「リコリコ」では、季節感あふれる華やかなディナービュッフェ「クリスマスフェア」を開催。
2025年11月4日〜12月25日までのクリスマスシーズンに合わせた特別なメニューが楽しめます！
ライブキッチンでは、香ばしく焼き上げた「牛ステーキ」や芳醇な香りが広がる「シーフードのトリュフクリームパスタ」など、できたてアツアツの逸品をラインナップ。
見た目にも心躍る、楽しいクリスマスメニューがずらりとテーブルを彩ります☆
ツリーの形に盛りつけた「ポテサラツリー」や、かわいらしい「トナカイのいなり寿司」など、食べる前に思わず写真を撮りたくなる一皿ばかりです。
体の芯から温まる「ビーフ煮込みとチーズのパイ包み焼き」や、とろける食感の「とろとろオムライス」など、冬にぴったりのあったかメニューも充実。
食後には、10種類以上のスイーツが、甘く幸せなひとときを届けてくれます！
クリスマスツリーをモチーフに仕上げた「抹茶のツリーワッフル」や、「トナカイマカロン」「リースケーキ」など、クリスマス気分を盛り上げるスイーツが勢揃い。
クリスマスイブとクリスマス当日には、特別メニューとして「マグロとアボカドのマリネ」が提供されます。
旨みの詰まったマグロと、まろやかなアボカドを丁寧にカットし、フレッシュな柑橘果汁と香り高いオリーブオイルでマリネした一品です☆
また、2025年12月25日には、レストラン内でサンタクロースとのグリーティングも開催。
ディナービュッフェとともに、サンタクロースからプチギフトのプレゼントや記念撮影が楽しめます。
家族や友人、恋人と過ごす特別な夜にふさわしい、心もお腹も満たされるクリスマスディナーです☆
レックスカフェ「クリスマススイーツフェア」
期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）
場所：1階 レックスカフェ
販売時間：午前11時〜午後10時
レックスカフェの「クリスマススイーツフェア」に登場するのは、まるで雪のように白く華やかな「ティラミス」
クリスマスシーズンのためだけに仕上げたこのティラミスは、真っ白なチョコレートに包まれた、やさしい口どけの一品です！
ほろ苦いコーヒーの香りと、マスカルポーネクリームが重なり合い、冬の静けさを感じさせるような味わいに仕上げられています。
見た目にも美しく、まるで雪の結晶が舞い降りたような繊細なデコレーションは、写真に収めたくなること間違いなし☆
大切な人とのひとときに楽したい、魅惑のスイーツです。
さらに、フェア期間中は、定番の「クリスマスショートケーキ」や「クリスマスショコラケーキ」なども登場。
「クリスマスタルト」や、なめらかな「クリスマスプリン」もラインナップし、バリエーション豊かなスイーツたちが聖なる夜に彩りを添えます！
ラウンジR「クリスマスカクテルフェア」
期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）
場所：1階 ラウンジR
販売時間：午前11時〜午後10時
ラウンジRには、この季節にぴったりのオリジナルカクテル3種が登場。
落ち着いた空間でグラスを傾けながら、日常を離れた優雅なひとときを、心ゆくまで楽しめます☆
ミルキー スノー
雪をイメージした「ミルキー スノー」は、ミルクベースのフローズンカクテル。
ピーチリキュールのやさしい甘さに、グレナデンシロップが彩りを添えます。
口の中でとろける、冬だけのデザートカクテルです！
ジンジャーブレッド ラテ
「ジンジャーブレッド ラテ」は、スパイス香るジンジャーブレッドシロップと香ばしいエスプレッソ、まろやかなミルクが織りなす心あたたまる一杯。
優しい甘さと香りが楽しめます☆
アマレット ブルー
杏仁の香りが特徴のアマレットに、ブルーシロップの幻想的な色合いをプラスした一杯です。
ジンジャエールの軽やかな泡が弾け、冬の夜にぴったり。
聖夜を彩る、甘く爽やかなカクテルです！
クリスマスを盛り上げるディナービュッフェやスイーツ、オリジナルカクテルを展開。
「ホテル ユニバーサル ポート」の「クリスマスフェア2025」は、2025年11月4日〜12月25日まで開催です！
ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
