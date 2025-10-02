ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」が、館内各所で「クリスマスフェア」を開催。

「今年のクリスマス、誰とどこで、どんなふうに過ごしたい？」を叶えるメニューが展開されます！

ホテル ユニバーサル ポート「クリスマスフェア2025」

期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）

2025年11月4日〜12月25日までの期間、ビュッフェレストランやカフェ、ラウンジにクリスマスらしいメニューが展開されます☆

ポートダイニング「リコリコ」ディナービュッフェ「クリスマスフェア」

期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）

時間：午後5時30分〜午後9時30分（最終入店 午後9時）※120分制

料金：

・11月4日（火）〜12月23日（火） 大人6,000円（税・サ込）／小学生3,500円（税・サ込）／幼児（4〜6歳）1,800円（税・サ込）

・12月24日（水）〜12月25日（木）大人6,500円（税・サ込）／小学生3,700円（税・サ込）／幼児（4〜6歳）1,900円（税・サ込）

場所：2階 ポートダイニング リコリコ（342席）

予約：「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて受付中

ポートダイニング「リコリコ」では、季節感あふれる華やかなディナービュッフェ「クリスマスフェア」を開催。

2025年11月4日〜12月25日までのクリスマスシーズンに合わせた特別なメニューが楽しめます！

ライブキッチンでは、香ばしく焼き上げた「牛ステーキ」や芳醇な香りが広がる「シーフードのトリュフクリームパスタ」など、できたてアツアツの逸品をラインナップ。

見た目にも心躍る、楽しいクリスマスメニューがずらりとテーブルを彩ります☆

ツリーの形に盛りつけた「ポテサラツリー」や、かわいらしい「トナカイのいなり寿司」など、食べる前に思わず写真を撮りたくなる一皿ばかりです。

体の芯から温まる「ビーフ煮込みとチーズのパイ包み焼き」や、とろける食感の「とろとろオムライス」など、冬にぴったりのあったかメニューも充実。

食後には、10種類以上のスイーツが、甘く幸せなひとときを届けてくれます！

クリスマスツリーをモチーフに仕上げた「抹茶のツリーワッフル」や、「トナカイマカロン」「リースケーキ」など、クリスマス気分を盛り上げるスイーツが勢揃い。

クリスマスイブとクリスマス当日には、特別メニューとして「マグロとアボカドのマリネ」が提供されます。

旨みの詰まったマグロと、まろやかなアボカドを丁寧にカットし、フレッシュな柑橘果汁と香り高いオリーブオイルでマリネした一品です☆

また、2025年12月25日には、レストラン内でサンタクロースとのグリーティングも開催。

ディナービュッフェとともに、サンタクロースからプチギフトのプレゼントや記念撮影が楽しめます。

家族や友人、恋人と過ごす特別な夜にふさわしい、心もお腹も満たされるクリスマスディナーです☆

レックスカフェ「クリスマススイーツフェア」

期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）

場所：1階 レックスカフェ

販売時間：午前11時〜午後10時

レックスカフェの「クリスマススイーツフェア」に登場するのは、まるで雪のように白く華やかな「ティラミス」

クリスマスシーズンのためだけに仕上げたこのティラミスは、真っ白なチョコレートに包まれた、やさしい口どけの一品です！

ほろ苦いコーヒーの香りと、マスカルポーネクリームが重なり合い、冬の静けさを感じさせるような味わいに仕上げられています。

見た目にも美しく、まるで雪の結晶が舞い降りたような繊細なデコレーションは、写真に収めたくなること間違いなし☆

大切な人とのひとときに楽したい、魅惑のスイーツです。

さらに、フェア期間中は、定番の「クリスマスショートケーキ」や「クリスマスショコラケーキ」なども登場。

「クリスマスタルト」や、なめらかな「クリスマスプリン」もラインナップし、バリエーション豊かなスイーツたちが聖なる夜に彩りを添えます！

ラウンジR「クリスマスカクテルフェア」

期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）

場所：1階 ラウンジR

販売時間：午前11時〜午後10時

ラウンジRには、この季節にぴったりのオリジナルカクテル3種が登場。

落ち着いた空間でグラスを傾けながら、日常を離れた優雅なひとときを、心ゆくまで楽しめます☆

ミルキー スノー

雪をイメージした「ミルキー スノー」は、ミルクベースのフローズンカクテル。

ピーチリキュールのやさしい甘さに、グレナデンシロップが彩りを添えます。

口の中でとろける、冬だけのデザートカクテルです！

ジンジャーブレッド ラテ

「ジンジャーブレッド ラテ」は、スパイス香るジンジャーブレッドシロップと香ばしいエスプレッソ、まろやかなミルクが織りなす心あたたまる一杯。

優しい甘さと香りが楽しめます☆

アマレット ブルー

杏仁の香りが特徴のアマレットに、ブルーシロップの幻想的な色合いをプラスした一杯です。

ジンジャエールの軽やかな泡が弾け、冬の夜にぴったり。

聖夜を彩る、甘く爽やかなカクテルです！

クリスマスを盛り上げるディナービュッフェやスイーツ、オリジナルカクテルを展開。

「ホテル ユニバーサル ポート」の「クリスマスフェア2025」は、2025年11月4日〜12月25日まで開催です！

ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

