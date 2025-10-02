自民党総裁選も大詰め。小泉進次郎（44）の人気が高まる中、妻・滝川クリステル（48）の動向も注目されている。

キャスター時代の“バイリンガルな才女”から一転、2児のママに軸足を置き、環境問題などに力を入れている。芸能リポーターの川内天子氏は「今一番セルフプロデュース力に長けている女性」とこう続ける。

「イベントに登壇される際やインタビューを受ける際のファッションは白。清廉潔白をイメージさせ、大事な時は白と決めていて非難の対象になっていない。これが濃い色なら強い印象になるし、ピンクや水色でもまたケチをつけてくる人が出るはず。超高級ブランドでもなく、ちょうどいい価格帯で、センス良く着こなし、炎上しないのは至難の業。ヘアスタイルも前髪をおろし、声のトーンも含めて、やわらかさ、ママらしさ、安定路線を醸し出している。雑誌のインタビューでは衣装は“私物”と表記され、自分がどう見えるか、ご自身で徹底してプロデュースされています」

今のところ飛び火なし

公の場のトークについても完璧だ。

「政治とは距離を置き、環境問題など夫をサポートする場面でコメントし、どれも炎上していない。ステマ問題など進次郎さんの身辺がザワついていても、今のところ飛び火していない。進次郎さんの外見も好感度を保ち、ファッションや髪形、お肌の管理も滝川さんがされているのであろうことが見て取れ、夫唱婦随といったところ。とはいえ、滝川さんがファーストレディーになった暁には、政治についてわからないフリをすれば嫌みに受け取られてしまいますから、どう変わるのか期待しています」

滝川のセルフプロデュース力ならファーストレディーも思った以上に近そうだ。

