令和のあざと女王、韓国を楽しむオフショットに絶賛集中「私の憧れです」「ぷく顔カワイイ」
元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、2日までにインスタグラムを更新。韓国を楽しむ近影に「かわいい」など絶賛が相次いでいる。
【別カット】森香澄、ツヤツヤの髪が美しいバックショット（ほか2枚）
撮影のために韓国へ渡っていた森は「先月の渡韓！ イチジクにハマってます」とコメントし、カフェでスイーツを楽しむソロショットを公開。爽やかなブルーのノースリーブトップスが似合う彼女のかわいい笑顔や、サラサラのロングヘアが美しい後ろ姿が収められている。
コメント欄にはファンから「私の憧れです」「ぷく顔カワイイ」「もりかす可愛い過ぎる」「なぜ、こんなに可愛いのか理解に苦しんでます」など、絶賛の声が相次いでいた。
■森香澄（もり かすみ）
1995年6月16日生まれ。東京都出身。あざとかわいい言動から「令和のあざと女王」と呼ばれる元テレビ東京のアナウンサー。近年は女優としても活躍し、2025年は7月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）に出演。10月からはアナウンサー役を演じるドラマ『死ぬまでバズってろ!!』（MBS）もスタートする。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
