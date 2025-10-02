パールジュエリーブランド「Moon Label (ムーンレーベル)」の常設直営ショップが、2025年10月8日(水)に小田急百貨店新宿店1階にオープンします。

「パールジュエリーで、明日からの日常に彩りを。」をコンセプトに、普段使いからフォーマルまで楽しめる大人かわいいジュエリーが揃います。

ムーンレーベル 小田急百貨店新宿店

オープン日：2025年10月8日(水)

場所：小田急百貨店新宿店・1階アクセサリー・雑貨売場

所在地：〒160-8001 東京都新宿区西新宿1-5-1

営業時間：AM10:00〜PM8:30／[日・祝] AM10:00〜PM8:00

最寄駅：「新宿駅」西口

ECを中心に展開しているブランド「Moon Label (ムーンレーベル)」が、そごう横浜店に続き、小田急百貨店新宿店に常設直営ショップをオープン！

真珠の美しさ、魅力で、普段からの日々が輝くような、ファッションに興味を持ってオシャレを楽しみたくなるジュエリーを発信します。

約300種類の豊富なラインナップ

小田急百貨店新宿店では、オリジナルデザインの新作ジュエリーや、普段使いからフォーマルまでをカバーする定番のパールネックレスなどを展開。

生産量が少なく希少なベビーパールなど、約300種類の商品が並びます。

実店舗ならではのサービスとして、実物の質感や立体感などを確認し、実際に手に取って商品を体感できます。

充実のアフターサービス

店頭に在庫がない商品でも、事前に連絡をすれば来店当日にご覧いただけるように用意してもらうことも可能です。

また、すでに購入した商品のアフターサービスや修理にも対応。

手持ちのネックレスに合わせたイヤリング・ピアスの製作や、片側を失くしたイヤリング・ピアスの製作も相談できます。

「Moon Label (ムーンレーベル)」のコレクション

「Moon Label (ムーンレーベル)」は、デザインジュエリー300種類、パールネックレス900種類、パールジュエリー18,000種類以上を揃える国内最大規模のパールジュエリーのECサイトです。

“パールジュエリーで、明日からの日常に彩りを”をコンセプトに、普段から使いやすいパールジュエリーを提案しています。

【Euphoria コレクション】

【Classy コレクション】

【Colorful Ring コレクション】

ECで人気のパールジュエリーを、実際に手に取って選べる常設直営ショップ。

普段のファッションに彩りを加える、お気に入りの一点を見つけられます。

小田急百貨店新宿店にオープンする「Moon Label (ムーンレーベル)」の常設直営ショップの紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 普段使いからフォーマルまで楽しめる大人かわいいジュエリーが揃う！ムーンレーベル 小田急百貨店新宿店 appeared first on Dtimes.