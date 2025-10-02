お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が1日、深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。書店での出来事を語った。

「親切をして事件に発展しそうになったことがあって」と切り出し、大人気漫画「僕のヒーローアカデミア」の最終巻が発売された当時のエピソードを披露したケンコバ。コミックス最終巻には、特典として3人の登場人物のポストカードが付いており、書店の売り場では一番人気という「爆豪勝己（ばくごうかつき）」のものがなくなっていたという。

とくにこだわりのないケンコバは、主人公である「緑谷出久（みどりやいずく）」付きの最終巻を購入したが、隣にいた女子高生は「最悪…死にたい…」とぼう然。その言葉に衝撃を受けながらも、レジを見ると大量に仕入れた最終巻が積まれており、そこには「爆豪」分も。そのためケンコバは「せっかくやし」と交換してもらい、スマートフォンを触っていたという女子高生に「“爆豪君ほしいの？”ってしゃべりかけたら、ブワーッと逃げていった」と打ち明けた。

一同が爆笑する中、その展開にケンコバは「そらそやわな」と納得。「オッサンから急に“爆豪君ほしいの？”って、援交か何か申し込まれたと思ったんやろな」と想像すると、共演者は「ショックだね」と同情。ケンコバは「まあでも向こうの気持ちもよく分かる」と理解を示し、「声低いオッサンに“爆豪君ほしいの？”って、怖かったんちゃう？まじで援交か何かに間違われたんやろうなって。危機管理が高い子であることは間違いない」とフォローしていた。