「BUYDEEM SmartHot」2万4970円（税込）

「BUYDEEM SmartHot」は、飲みたいときに飲みたい分だけ最適な温度のお湯が使える、瞬間湯沸かし機能を備えたウォーターディスペンサー。

必要な分だけの水を超短時間で加熱してお湯にしてくれるので、忙しい朝など「今このタイミングで熱いお湯が欲しい！」にも余裕で応えてくれる、ガジェット的なキッチン家電です。

超短時間でお湯ができる秘密はレアアース

給水タンクはたっぷり3L

レアアース（希少金属）を用いた独自技術「レアアース厚膜電気加熱技術」により、本体内部の配管を水が通過するわずかな時間（約1.5秒！）で100℃に到達。一般的な電気ケトル等とは一線を画す効率的かつ安定した加熱で、いつでも新鮮なお湯を素早く作ることができます。

使用方法は容量3Lの給水タンクに水を入れ、本体の天面部に配されたダイヤルとボタンを押すだけ。

温度設定は常温・40・50・60・70・80・90・熱湯（95℃以上）の8段階、湯量は100ml・200ml・300ml・500ml・800mlの5段階がそれぞれプリセットされており、飲み物や用途に合わせて理想的な温度と量のお湯が作れます。

忙しい朝のコーヒーやスープ作り、粉ミルクからのミルク作り、小腹が空いたときのカップ麺などなど、「今熱いお湯が欲しい」のニーズに対して瞬時に応えてくれる機能性を有しています。

なお、ワンタッチで作動する自動洗浄機能も搭載されており、給水タンクも丸洗いが可能です。

安全性にも最大限に配慮

安全性についてもこだわっており、60秒以上操作がない場合に自動でチャイルドロックが作動（※オンオフの設定も可能）し、誤操作や小さな子どもによるヤケドのリスクを大幅に軽減。

さらに転倒時に本体内部のお湯が漏れない構造を採用している他、本体や給水タンクには米国FDA（米国食品医薬品局）のテストをクリアした安全な材質を用いているのも特徴です。

本体サイズは幅147mm×奥行328mm×高さ268mmで、重さは約2.7kg。コンパクトかつすっきり直線的なフォルムとインクグレーのカラーリングも魅力。電源オン状態でも待機時間の電力消費がほぼゼロの省エネ設計も嬉しいところです。

温かいものが欲しくなるこれからの時期に、1台あれば何かと捗る「BUYDEEM SmartHot」。ブランド公式サイト及び、大手ECサイトにて販売中です。

●DATA

BUYDEEM SmartHot（バイディーム スマートホット）

本体サイズ：幅147mm×奥行328mm×高さ268mm。重さ約2.7kg

価格：2万4970円（税込）

https://www.buydeem.jp/