セレブリティ「叶姉妹」の妹・美香（年齢非公表）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）にゲスト出演。姉・恭子（年齢非公表）の浪費癖について語った。

自身を「相当な節約家」と自信満々の美香は「浪費という概念を越えて使う人がいるので相当節約しないと…姉が全部購入するので。姉的には“明日死ぬかもしれない。欲しいものは今買うのよ”と」と姉妹の関係を説明。「（節約は）かなり上手だと思います」と明かした。

「姉にカード、現金を渡すと全部使っちゃうので基本的にお金の管理は全部私がやってる」といい、洋服を買うときは「パーソナルショッパーがいる」として「（洋服の）ラックをたくさん持ってくる。そのラックにはかなりの量のお洋服が掛かってる」と説明。「（パーソナルショッパーが）“これは世界で1点ものです”とか言うと姉は喜んで“じゃ、右”とか言って」即決しまうのだと語った。

恭子の買い物は、欲しいものは左、要らないものは右にわけるスタイル。「姉がうしろを向いたときに、多分覚えてないだろうと思って、こっそり抜いてたりします」と妹なりの苦労を振り返った。