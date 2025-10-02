米津玄師、『チェンソーマン』“天使の悪魔”の書き下ろしイラスト公開
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師「IRIS OUT」が、史上最高記録を続々と更新する快挙を達成。それにあわせて、米津が描き下ろした『チェンソーマン』“天使の悪魔”のイラストも公開された。
【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」 『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV
「IRIS OUT」は、オリコン週間ストリーミングランキング（2025/10/6付）にて、週間再生数3219.9万回を記録し、BTS「Butter」の記録を超えてオリコン史上最高の週間再生数を達成。歴代最高記録を樹立した。
そのほか、米Billboardグローバルチャート「Global 200」（2025/10/4付）でも5位にランクイン。Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」やYOASOBI「アイドル」を抑え、日本語楽曲としての最高位を記録した。
なお、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマとなる、宇多田ヒカルとのコラボレーション曲「JANE DOE」は、オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（2025/10/6付）で1位、オリコン週間ストリーミングランキング（同日付）では2位を獲得。「IRIS OUT」「JANE DOE」が1位・2位を独占する結果となった。
【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」 『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV
「IRIS OUT」は、オリコン週間ストリーミングランキング（2025/10/6付）にて、週間再生数3219.9万回を記録し、BTS「Butter」の記録を超えてオリコン史上最高の週間再生数を達成。歴代最高記録を樹立した。
なお、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマとなる、宇多田ヒカルとのコラボレーション曲「JANE DOE」は、オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（2025/10/6付）で1位、オリコン週間ストリーミングランキング（同日付）では2位を獲得。「IRIS OUT」「JANE DOE」が1位・2位を独占する結果となった。