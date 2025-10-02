CBCテレビ『キユーピー3分クッキング』新体制を発表 『ゴゴスマ』などの佐藤楠大アナが加入
CBCテレビ『キユーピー3分クッキング』（月〜金 前11：20／土曜 前11：30 ※全国13局ネット）に、10月から新アシスタントが登場する。
【写真】CBC佐藤楠大アナのエプロン姿＆料理の様子
新たな番組アシスタントとして、同局の佐藤楠大アナウンサーが、6日の放送から加入。神奈川県出身、入社3年目の25歳。これまで、野球中継や『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』などを担当してきた。
料理の腕前は初心者で、自宅では作り置きをするなど料理を猛勉強中だという。学ぶ姿勢を通して、視聴者へ料理のコツや楽しさを伝えることを目指す。
番組講師こてらみや先生との初回収録では、やや硬い表情の佐藤アナだったが、和やかな現場の雰囲気に、笑みがこぼれた。
■佐藤楠大アナウンサー コメント
60年以上続く、歴史と伝統のある番組に携われてとてもうれしいです！私と料理の歴史はほとんどありませんが、自然体で感じた疑問をなげかけ、素敵な先生方からたくさん学び、少しでも生活が豊かになる情報を皆様にお届けしたいと思っています。
■こてらみや先生 佐藤アナウンサーの印象
現場の空気も読め、25歳とは思えない落ち着きがある一方で、25歳ならではのストレートなコメントが初々しく、何度も笑いを堪えました。お料理は初心者という事で、純粋な疑問を投げかけていただけると、視聴者の皆様にとっても、より親切な情報を伝えられるのではないかと感じています。
■『キユーピー3分クッキング』
毎週月〜金曜 午前11時20分〜11：30、毎週土曜 午前11時30分〜11時40分
※一部地域で放送時間は異なる
CBCテレビ製作／全国13局ネット
料理講師：
Kanako
きじまりゅうた
こてらみや
高井英克
宮本和秀 （五十音順）
アシスタント：
夏目みな美（CBCアナウンサー）
古川枝里子（CBCアナウンサー）
佐藤楠大（CBCアナウンサー）
