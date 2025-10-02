TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が1日、放送された。今放送は「みんなの説SP」で13個の説を取り扱った。

吉本興業所属のお笑いコンビのマユリカ、中谷（35）と阪本（35）が「居合の達人の太刀筋 全く見えなくても『まぁそういうもんか』と思う説」に登場。2人はニセ番組のロケとして、居合の道場へ。実際の全日本居合道選手権王者が「達人の技」を披露する設定。達人が一瞬で「さや」から日本刀を抜くだけで、畳表が勝手に真っ二つになる仕組みだった。

その光景を目の当たりにした中谷も阪本も「え？」と困惑の表情を浮かべた。阪本は消え入りそうな声で「こんなことするんすか…」と絞り出した。中谷も「僕が見られなかったっていう感じですかね？ 漫画とかでよくある、抜刀が速すぎて…」などと言って納得できない表情を浮かべた。

歯切れの悪い2人に対し、番組スタッフがネタばらし。阪本は「いや、なんやねんこれ、マジで」とツッコミを入れた。「こんなヤラセの…絶対炎上するやんと思って、俺。これ、すごいって言わなアカンの？と思って。これやって汚れていくんかって…」と本音を吐露。相方の中谷も「ナメすぎですね」と続いた。