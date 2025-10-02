「ジェラピケ×ドラクエ」のめちゃかわコラボで、夢の中でも冒険！どのモンスターと一緒に眠る？
gelato pique（ジェラート ピケ）と、『ドラゴンクエスト』の初コラボレーションが誕生。
すやすやと眠っているモンスターたちの表情がかわいい、癒しのコレクションがお目見えします。
10月8日（水）より、全国のジェラート ピケ店舗や公式オンラインストアなどで販売されますよ。
「ジェラート ピケ×ドラゴンクエスト」初コラボがかわいい
ドラゴンクエストのモンスターたちと、ふんわりと心地良い肌触りが特徴のジェラート ピケが出合い、癒しのコレクションが誕生します。
冒険で遭遇したスライムやドラキーなどが、ルームウェアや雑貨アイテムになってラインナップ。
すやすやと眠っている表情がかわいすぎて、どれにしようか迷っちゃうかも。
今回は、レディースアイテムを中心にご紹介します。
ルームウェアで推しのモンスターと一緒に寝ちゃお
スライム・ドラキー・モーモンをイメージした、ユニセックスで着られる「パーカ&ハーフパンツセット」（各 税込1万5950円）。
すやすやと眠っているモンスターたちが、ジャガードやアップリケであしらわれています。
フード部分やファスナーなど、細かいところまでデザインにこだわっているのもポイントですよ。
スライムとドラキーは、ふわもこでさらりとした肌当たりのPOWDER（パウダー）素材を使用。
モーモンは、柔らかなもこもこ感がやみつきなGELATO（ジェラート）素材が使われていて、それぞれの毛並みを表現しているそうです。
S-M、M-Lの2サイズから選べます。
あたたかさと軽やかさを兼ね備えた、もっちりとしたBABY MOCO（ベビモコ）素材の「【ドラゴンクエスト】【レディース】ベビモコプルオーバー&ボーダーロングパンツセット」（各 税込1万5950円）。
カラーは、スライムが描かれたピンク、ソックスを履いているももんじゃがかわいいライトブルーのほか、クッションで眠っているドラキーがデザインされたラベンダーの3種類です。
モンスターたちがちりばめられた「【ドラゴンクエスト】【ユニセックス】パウダーアソートモンスターカウチン」（税込1万4850円）。
モンスターたちのおやすみ姿をデザインしたオリジナルボタンも、とってもかわいいんです。
なめらかな肌触りのカットソーシリーズからは、ロンTとロングパンツがお目見え。
「【ドラゴンクエスト】【レディース】スリーピングモンスターワンポイントロンT」（税込6490円）は、スライム・ドラキー・ももんじゃ・モーモンが寄り添って眠る姿が目を惹きますよね。
「【ドラゴンクエスト】【レディース】アソートモンスター総柄ロングパンツ」（税込8360円）は総柄プリントで、トップスとセットで着るのがおすすめ。
ナイトキャップやソックスなどが一緒に描かれた、ジェラート ピケならではの絵柄にも注目ですよ。
かわいすぎる雑貨アイテムに癒される…
「ヘアバンド」（各 税込4620円）は、スライム・モーモン・ドラキーの3種類がラインナップ。
ナイトキャップや耳などが立体的になっていて、着用するとピンッと立ち上がるのだとか。
「【ドラゴンクエスト】【ユニセックス】ドラキールームシューズ」（税込6490円）も立体的なデザインだから、ついつい足元を見ちゃいそう。
ユニセックスで履けるS-M、M-Lの2サイズ展開です。
「【ドラゴンクエスト】ベビモコモンスターブランケット」（税込9790円）でおやすみすれば、いい夢が見られそう!?
スライムのほか、ももんじゃとドラキーのデザインもありますよ。
「ジェラート ピケ スリープ」にもコラボアイテムが登場！
寝具ラインの「gelato pique Sleep（ジェラート ピケ スリープ）」からも、コラボアイテムが登場します。
「【ドラゴンクエスト】【Sleep】ジャガードピローケース」（税込6600円）を付ければ、いつもの枕がよりかわいく！
スライム・ももんじゃ・ドラキーの中から、お気に入りを選んでみて。
3体のスライムが並んだ「【ドラゴンクエスト】【Sleep】スライムフットピロー」（税込9900円）は、心地よい感触で足をリラックスさせることができそう。
両脇から腕を入れられる「おひるねクッション」（各 税込8800円）は、ぎゅっと抱きしめたり、お昼寝したりするときに重宝しますよ。
まんまるなフォルムのドラキーとももんじゃに、癒されちゃいますね。
ピローケースとおひるねクッションは、ジェラート ピケ オム直営店舗、ジェラート ピケ スリープ取扱店舗限定で販売されます。
モンスターたちと素敵なおうち時間を過ごしてみて
眠っている姿が印象的な、ジェラート ピケとドラゴンクエストのコラボは、ギフトにもおすすめのかわいさです。
モンスターたちと一緒に、楽しい冒険に出る夢が見られるかも。
今回ご紹介した以外にも、たくさんのアイテムがお目見えするので、ぜひチェックしてくださいね。
GELATO PIQUE encounters DRAGON QUEST 詳細
■発売日
全国直営店：2025年10月8日（水）各商業施設の営業開始時間
各オンラインストア：2025年10月8日（水）正午〜
■販路
オンラインおよびアプリ：ジェラート ピケ公式オンラインストア／ジェラート ピケ オム公式オンラインストア／USAGI ONLINE（ウサギオンライン）／マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」
店舗：全国直営店／ジェラート ピケ オム／ジェラート ピケ オム直営店舗（東京ミッドタウン八重洲店、阪急メンズ東京店、東京ミッドタウン店）／USAGI ONLINE STORE
※ジェラート ピケ スリープ取扱店舗はこちら
※取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください
※各カラー・各サイズ、1人1点までの購入制限あり
特設ページ
https://gelatopique.com/
参照元：株式会社マッシュホールディングス プレスリリース
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
