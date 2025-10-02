ソニー製の新型Androidスマートフォン「Xperia 10 VII」が10月9日に発売される。ソニーによるオープンマーケット版（SIMフリー版）のほか、NTTドコモやau、ソフトバンク、mineoからも登場する。オープンマーケット版の価格は7万5000円前後。

「Xperia 10 VII」は、新デザインの背面が特徴。カメラは横並びの配置となり、側面には「即撮りボタン」と呼ばれる専用のカメラボタンを搭載した。ロック解除なしで瞬時に撮影できるほか、カメラアプリ以外ではスクリーンショットの取得にも使える。

即撮りボタン

ディスプレイは6.1インチのFHD+ OLED（19.5:9）で、120Hzのリフレッシュレートに対応。5000mAhの大容量バッテリーを備え、4年間使える長寿命設計をうたう。OSは最大4回のバージョンアップが保証され、セキュリティアップデートは6年間提供される。

さらに、Xperia 10シリーズとして初めて「ローカル5G」にも対応し、企業や自治体が構築する独自の5Gネットワークでも利用できる。

大きさは約153×72×8.2mm、重さは約168g。カラーはチャコールブラック、ホワイト、ターコイズの3色がラインアップされる。