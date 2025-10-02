◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 ドジャース―レッズ（2025年10月1日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発。初回に2失点も2回からは2イニング連続3者凡退と立て直した。

初回は1死からスティアを死球で出すと、2死一塁からヘイズの平凡なフライを右翼手T・ヘルナンデスがグラブに当ててしまい、まさかの落球。この失策で二、三塁にピンチを広げ、5番・スチュワートには右前へ2点打を許し、先制点を失った。それでも続くデラクルスを冷静にカーブで空振り三振に仕留め、大崩れしなかった。

いきなり2失点する立ち上がりとなったが、きっちり修正。2回は2三振を含む3者凡退。3回も2番・スティアを直球で空振り三振に仕留めるなど、2イニング連続で3人で封じ、立て直してみせた。

山本は今季、開幕からチームで唯一、先発ローテーションを守り12勝を挙げ、リーグ2位の防御率2・49と好成績を残した。この日の試合前会見でロバーツ監督も「去年から今年にかけて一番成長した選手を挙げるなら彼だと思う」と称賛し「今日は由伸に任せたい。今日投げられる投手の中で一番だと思ってる」と全幅の信頼を寄せ、期待した。

昨季のポストシーズンは4試合に登板し2勝0敗、防御率3・86。初登板となったパドレスとの地区シリーズ第1戦で3回5失点と悔しさを味わったが、第5戦はダルビッシュと投げ合い、5回無失点でチームをシリーズ突破に導いた。ヤンキースとのワールドシリーズ第2戦も6回1/3を1安打1失点と好投し、チームの世界一に貢献した。

前日の会見で山本は「とにかく落ち着いて準備ができてると思いますし、ポストシーズンというのもどういうものか去年経験できたので、また最高の結果を経験できたので、その分、自信にもなってますし、とにかくチームが勝つために全力でプレーしたいです」と意気込んでいた。

前日の第1戦に勝利したドジャースは、この試合に勝利すれば、地区シリーズ進出が決まる。