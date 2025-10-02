お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が1日に放送されたフジテレビ「界隈×界隈MUSIC そっちナニ流行ってる？」（水曜深夜0・15）に出演。大人気歌手の意外な一面を明かした。

世代問わず高い人気を集める3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」。「2025上半期Billboard JAPAN総合ソング・チャート」Top10に5曲がランクインしている。

多忙な中でも継続的な新曲のリリース、音楽以外にも活動の場を広げるなど、多方面での露出が人気の要因でもあるようだ。

大人気な山里でさえも「大森くんひとりでこの仕事量おかしい！」と感心。ボーカル大森元貴と対談した時には「（大森は）天才的なアイデアがおりてくるタイプじゃない。机の前で“ヴゥゥゥ”てなりながら（楽曲を）作っているときもある、って言うんですよ」と意外な一面を知り、驚いたという。

「僕らのイメージだと、大森っていう大天才は（アイデアが）あふれて出てくるかと思ったら、“いやいや、搾り出しているんです”と言ったときに、恐ろしいなと思いました」とうなった。