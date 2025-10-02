¸µµð¿Í·³¤ÎÁ°É×¤â¼ÂÄï¤âÁáÀÂ¤¹¤ëÈá·à¡¡ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡ÈËü¿Í¤ÎÎø¿Í¡É¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¡¢ËÜÆü17¼þ´÷
½÷Í¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«17Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢¡ÖÊì¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê
¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯10·î2Æü¡¢¼«Âð¤Ç39ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò±Û¤¨¡¢´Ú¹ñÁ´ÂÎ¤ò¾×·â¤ÈÈá¤·¤ß¤ËÊñ¤ó¤À¡£
1968Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÄ«Á¯²¦Ä«¸ÞÉ´Ç¯¡Ý´×ÃæÏ¿¡Ù¤Ç±éµ»³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØÌóÂ«¡Ù¡Ø¥¸¥§¥é¥·¡¼¡Ù¡ØÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¤½¤·¤Æ»ä¡Ù¡Ø¥Ð¥é¤ÈÆ¦¤â¤ä¤·¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±½÷Í¥¡×¡ÖËü¿Í¤ÎÎø¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø»ä¤Î°¦¡¢»ä¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ø¼ê»æ¡Ù¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥Þ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¶½¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡Ö¸µÁÄ¥í¥³¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¾â¾Þ¡¢ÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡¢ÊüÁ÷3¼Ò¤Î±éµ»Âç¾Þ¤Þ¤ÇÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë1997Ç¯¤ÎMBC±éµ»Âç¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢Â©»Ò¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¢Ì¼¥¸¥å¥ó¥Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£²ÈÄí¤ËÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Èà½÷¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡¢2008Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Ç²ÚÎï¤ËÉüµ¢¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î½©¡¢Èà½÷¤ÏÆÍÁ³¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤òµî¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡×¤È¸ÉÆÈ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥á¥â¡É¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ì¤À¤±Èà½÷¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÉÆÈ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î2010Ç¯¤Ë¤Ï¼ÂÄï¤Ç²Î¼ê·óÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯39ºÐ¡Ë¤¬ÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢2013Ç¯1·î¤Ë¤ÏÁ°É×¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯39ºÐ¡Ë¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
17Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¤â¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×¥Ý¡¼¥¿¥ë¤äÊüÁ÷¶É¤ÇÂåÉ½ºî¤¬ºÆÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ç¤âÎø¤·¤¤¡×¡Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤Î¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÂ²¤Î¶á¶·¤â»þÀÞÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ò¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡ÖBen Bliss¡×¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Ì¼¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï17²ó´÷¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÌ¼¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤êÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£º£Æü¤â¤¢¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅ·µ¤¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤!!!! »ä¤¬Íè¤Æµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£»ä°ì¿Í¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤ÈÊè»²¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢Êì¤ò¼Å¤ó¤À¡£
Ã¯¤«¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤·¤¿½÷Í¥¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÏÂç½°¤Î¿´¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À±¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
