【METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）】 10月2日17時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：19,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月2日17時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は19,800円。

本商品は「ガンダム・センチネル」より「ゼータプラスA1（テスト機イメージカラー）」をKa signatureシリーズで立体化したもの。赤系2色とオフホワイトのスプリッター・パターンが再現され、変形用のフライト・サブ・ユニットを装備している。

フロント・スカートや大腿部のビーム・カノン、テール・スタビレーターなどが再現され、内部フレームにはダイキャストが採用されている。ウェブライダーへの変形も再現できる。

主な商品内容

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・ビーム・ライフル

・シールド

・ビーム・サーベル×2

・ウェイブ・ライダー状態用交換パーツ一式

・交換用アンテナ一式

・エフェクトパーツ一式

・専用ジョイントパーツ一式

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ