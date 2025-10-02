「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」がプレバンにて10月2日17時より予約開始
【METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）】 10月2日17時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：19,800円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月2日17時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は19,800円。
本商品は「ガンダム・センチネル」より「ゼータプラスA1（テスト機イメージカラー）」をKa signatureシリーズで立体化したもの。赤系2色とオフホワイトのスプリッター・パターンが再現され、変形用のフライト・サブ・ユニットを装備している。
フロント・スカートや大腿部のビーム・カノン、テール・スタビレーターなどが再現され、内部フレームにはダイキャストが採用されている。ウェブライダーへの変形も再現できる。
主な商品内容
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・ビーム・ライフル
・シールド
・ビーム・サーベル×2
・ウェイブ・ライダー状態用交換パーツ一式
・交換用アンテナ一式
・エフェクトパーツ一式
・専用ジョイントパーツ一式
・専用台座一式
(C)創通・サンライズ