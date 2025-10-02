HANA・NAOKO＆伊藤沙莉、キレキレダンスで共演 息ぴったりアドリブとハグも…マクドナルド「三角チョコパイ」新CM【コメントあり】
ダンス＆ボーカルグループHANAのNAOKOと、俳優の伊藤沙莉が、日本マクドナルド「三角チョコパイ」の新CMに出演。キレキレのダンスを披露した。7日より放映される。
【動画】HANA・NAOKO＆伊藤沙莉が「三角チョコパイ」CMでキレキレダンス
新TVCM「三角チョコパイ 黒といちごミルク風 『いちごの暴力』篇」で2人は、秋の紅葉が美しい公園で、「三角チョコパイ」の季節の到来を華やかに喜ぶ。すっかり定番になった、RIPSLYMEの“太陽とビキニ”の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせて、最高潮にキレキレなダンスを披露する。息ぴったりなアドリブとハグ、キュートな三角ポーズ、ノリノリな歌詞も見どころとなっている。
日本マクドナルドは8日より、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と、アーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」の2商品を期間限定で販売する。
『三角チョコパイ』は、2007年に初めて発売して以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして親しまれてきた。最大の特長は、何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、“とろ〜り”としたクリームの絶妙なハーモニーで味わえる。
今年の新作「三角チョコパイ いちごミルク味」は、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーが絶妙にマッチし、さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えることで、これまでにない新しい食感を楽しめる。何層にも重ねたピンク色のサクサクなパイ生地と、とろけるようになめらかなクリームが織りなす、見た目も味わいも華やかな一品となっている。
■HANA・NAOKO、伊藤沙莉コメント
――今回のダンスで注目して欲しいポイントは？
NAOKO：「沙莉さん何かありますか？」
伊藤：「私はずっとMVとか見させていただいていたので、やっぱり（HANAの楽曲である）Dropの振り付けが、入っていたのはアガりましたね、ファンとしては」
NAOKO：「嬉しい。今日はこれ（ダンスのジェスチャー）が揺らしてもいい日だったので、嬉しかったです」
伊藤：「ははっ（笑）。（お互いにジェスチャーをしながら）追加してましたね」
――CM出演が決まったときの心境は？
NAOKO：「”えっ、マクドナルド…?”から始まって、なんか”本当にちっちゃいころから食べてるのに（Mのジェスチャー）自分が？”という感じでした」
――撮影中、どんなお話をされていましたか？
NAOKO：「私たちのHANAのライブを見に来てくださったと聞いて、私たちのゲームコーナーの中でジェスチャーゲームがあるんですけど、それを沙莉さんが一生懸命やったと聞いて、（手でハートマーク）ってなりました」
伊藤：「はははっ（笑）嬉しいです。私はあのさっき、NAOKOさんが（NAOKOさんの）おばあちゃんがライブ見に来てくれて、それがすごく嬉しかったって聞いたことに心がもみくちゃにされました（笑）」
――最近どのようなときにマクドナルドを利用されましたか？
伊藤：「夜中とかに突然、ちょっと日頃のご褒美として、普段だったらあんまり何か食べ物を食べないような時間にあえてブワァーって食べて、すごい自分の機嫌を取るっていうときはありました（笑）」
NAOKO：「幸せ時間ですね」
伊藤：「幸せ時間です」
NAOKO：「私は逆ですね。朝ですね。あのー、ちょうど集合時間がすごく早くて「どうしようかな、何しようかな。ちょっとマクド行こうかな」で、ハッシュポテトとコーヒーを飲んで待っていました」
――毎年秋に楽しみにしていることはありますか？
伊藤：「……サンマ（ハート） ははっ、サンマが好きです」
NAOKO：「私はもみじです。めっちゃ好きなんです、形も色も」
伊藤：「かわいい」
