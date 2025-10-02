ルルルンから地域限定♡桃香る「山梨・長野ルルルン ハンドクリーム」新登場

フェイスマスクでおなじみの「ルルルン」から、旅先でしか出会えない限定シリーズ「旅するルルルン」に新作が登場しました。2025年10月中旬より発売される『山梨・長野ルルルン ハンドクリーム（桃の香り）』は、山梨県産のベビーピーチ果実エキス*を配合。ほんのり甘くフレッシュな桃の香りに包まれながら、透明感のあるやわらかな手肌へ導きます。旅のお土産や自分へのご褒美にぴったりのアイテムです♡

山梨・長野限定「ルルルン ハンドクリーム」

「旅するルルルン」シリーズに加わる新作は、山梨県産ベビーピーチの果実エキス*を贅沢に使用。

ハリとツヤを与え、しっとりぷるんとした手肌に導きます。桃の甘くやさしい香りは、日常に癒しをもたらしてくれるはず♪

また、片手に収まるコンパクトサイズで、旅先や外出時の持ち運びにも便利です。

商品概要とこだわりのポイント



山梨・長野ルルルン ハンドクリーム（桃の香り）



価格：880円（税込）

桃の栽培が盛んな山梨の自然の恵みをぎゅっと詰め込んだ限定アイテム。透明感のある肌を目指す方や、旅行気分を味わいたい方にぴったりの一本です。

内容量：30g

発売日：2025年10月中旬以降、順次発売

お取り扱い：山梨・長野エリアのお土産屋／一部バラエティストア

* ハリ・ツヤ成分 モモ果汁

旅の思い出を手肌に残すハンドケア♡



地域限定「旅するルルルン」シリーズは、その土地ならではの素材を生かした特別感が魅力。

今回の『山梨・長野ルルルン ハンドクリーム（桃の香り）』も、桃の優しい香りとベビーピーチの美容成分*で、毎日の手肌ケアを楽しく彩ります。

旅行のお土産やギフトに選べば、きっと喜ばれるはず。美しい手肌と一緒に、旅の余韻までお持ち帰りしてみてはいかがでしょうか♪