2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年8月9日）＊＊＊＊＊＊経済アナリストとして長年活躍し、歯に衣着せぬ弁舌にファンの多い森永卓郎さん。2023年末にがんであることを公表後も、病気と闘いながら、使命感をもって仕事を続けていた。体調と仕事への思いを聞いた（構成：山田真理 写真提供：森永さん）

【写真】「見られないかも」と言われた桜の時期も過ぎ

文章が一文字も書けなくなって

長年の不摂生で太りぎみだった私は、15年前にかなり重篤な糖尿病と診断されたことがあります。その時は投薬とダイエットで克服したのですが、その後も念のため定期的に検査だけは受けていたのです。

その主治医から昨年の秋、「このところ体重が落ちすぎているから、少しくわしく調べたら」と勧められました。確かに普段より4〜5キロ落ちていたこともあり、11月に埼玉の自宅近くの病院で人間ドックを受けることに。

するとCT検査で冠動脈のまわりに何かモヤモヤした影が映り、それを見た担当の医師から「これはがんから浸潤してきたもので、おそらく膵臓がんだろう」と告げられました。それもステージIVだから、「おそらく来年の桜は見られないだろう」とも。

しかし私は非常に疑り深い人間なので（笑）、最初の診断だけでは信じ切れなかった。それでがんの画像診断の名医と呼ばれる東京の病院の先生にセカンドオピニオンを取り、続いて国立がん研究センターでやはり名医と名高い先生へサードオピニオンを聞きに行きました。

ところが、私の検査結果を見て先生たちが口を揃えたのは、「膵臓がんのステージIV」という結論だったのです。

そうなると素人にはもう抵抗のしようがありません。私は診断結果を受け入れ、家族やマネージャーとも相談のうえでその年の12月、メディアを通じて自分のがんを公表しました。

余命宣告について、私自身はもともと生への執着が薄いこともあって、「ああそうなんだ」という感覚でした。ただ、「後始末はきちんとしたい。中途半端なまま死ぬわけにはいかない」とは強く思ったんですね。

もちろんラジオ番組や講演会などの予定もありましたが、一番にはその時点で9割がた仕上がっていた本（『書いてはいけない』として刊行）を、何とか最後まで書き終えたいということがありました。

そのため12月27日、ラジオの生放送を終えた足で病院へ向かい、抗がん剤による治療を始めました。

ところが抗がん剤には相性というものがあるらしく、私にはその薬がまったく合わなかった。投与が始まるまでピンピンしていたのに、自宅に戻った翌日から急速に体調が悪化。

29日には自力で立っていられなくなり、食事はおろか水分も受け付けず、家族によれば3日間でイチゴ2〜3粒しか食べられなかった。自分でも「ああ、このまま死ぬんだな」と覚悟するほどの状態になりました。

何より最悪だったのは、思考能力が完全に失われ、一文字も書けなくなったこと。これでは治療を始めた意味がありません。

がんの公表後、私のもとにはいわゆる「がん治療に効くアドバイス」が1000件近くメールで寄せられました。

もちろん情報としては玉石混淆なのですが、マネージャーがそのなかから、がんの治療とは直接関係がないものの、いわば栄養ドリンクのように「弱り切った体を元気にする点滴」を受けられるクリニックの情報を見つけてくれて。

「このまま何もできずに死んじゃうより、一か八か賭けてみよう」と考えた私は、その日の夕方にクリニックへ行き、点滴を受けました。すると運よく賭けは当たり、翌日の朝には飲んだり食べたりものを考えたりすることができるようになったのです。

しかし抗がん剤の影響で体はボロボロ、血中のたんぱく質の数値などは軒並み激減、免疫もガタ落ちでした。そんな状態でもしコロナにでも感染したら、ひとたまりもありません。

そこで、体力を戻す目的でひとまずクリニックへ入院し、朝から晩まで多種多様な点滴を受け続けました。2週間ずっと寝たきりだったので、筋肉がすっかり落ちて、退院する時は車いす。

とはいえ、ベッドの上でも口述筆記で原稿を仕上げられたのは、本当にありがたいことでした。

「原発不明がん」と診断された

さらに私は入院先から一度抜け出して、がんに関連する遺伝子を調べる血液パネル検査というものも受けました。アメリカまで血液の検体を送って調べた結果、「95％の確率で膵臓がんではない」とわかった。

じゃあ何のがんなのかといえば、それがわからないという。結局私の場合は、体内に転移したがんがあることはわかっても、発生した臓器がわからない「原発不明がん」という診断になりました。

私たちの体内では日々、がん細胞と免疫細胞が闘っています。何らかの原因で免疫細胞の勢いが落ちると、がん細胞が増えてしまう。そこで免疫細胞の力を強めてがんに勝とうとするのが、免疫療法です。

現在私は、自分の血液から免疫細胞を取り出して培養し、増殖させてから戻す「血液免疫療法」を2週間に一度、「オプジーボ」というがん免疫療法薬の投与を4週間に一度行う治療を続けています。

1月に治療を開始し、「今年は見られないかも」と言われた桜の時期も過ぎ、5ヵ月経った現在も体調は小康状態です。

CT画像で見てもがんの浸潤は拡大しておらず、免疫細胞とがん細胞のどちらが優勢か判断できない拮抗状態にある。オプジーボは数ヵ月で効果が落ちてくる人が多いなか、非常にレアなケースだと担当医から聞きました。

しかし私にはあと一つ、「後始末」としてやらなければいけないことがある。それはこの春2年生になった、大学のゼミ生の指導です。昨年のうちに選考をしてメンバーを決めたのに、年末に倒れてしまって指導が十分にできていないこと。

経験上、半年あれば私の「森卓イズム」を叩き込めるはずなので、なんとか9月まで――欲を言えば彼らの卒業までの2年半、現状維持を続けていきたいというのが今の願いです。

＜後編につづく＞