「午後ティーフルーツバッグ」が無料でもらえる！ “新作ドリンク発売記念イベント”東名阪で開催へ
「キリン 午後の紅茶」の体験イベント「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA STAND」が、10月11日（土）から3日間限定で、東京・渋谷にあるMAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペースなどで開催される。
【写真】みずみずしい果汁感を満喫！ 無料で味わえる“新作ドリンク”詳細
■本イベント限定のオリジナルバッグ
今回開催される「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA STAND」は、9月23日（火）に登場した「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA オレンジとグレープフルーツ／白ぶどうとレモン」の2品の発売を記念したイベント。
会場では、来場者全員に新シリーズ「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA オレンジとグレープフルーツ／白ぶどうとレモン」のいずれかを配布。果汁の甘酸っぱさを爽やかな紅茶で仕立てた、すっきりとした味わいを楽しめる。
また、紅茶と一緒にクリアバッグ「午後ティーフルーツバッグ」を無料プレゼント。本イベント限定のオリジナルデザインで、ここでしか手に入らないアイテムだ。
なお本イベントは、愛知・名古屋のKITTE名古屋 1Fアトリウムと、大阪・梅田のKITTE大阪 1F多目的広場でも開催。12時00分から18時00分まで営業予定で、当日配布数量がなくなり次第終了となる。
