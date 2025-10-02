“グラビア界のニュースター”高野真央、衝撃美ボディが炸裂 『週チャン』初登場＆少年誌初表紙の大抜てき
グラビアアイドルの高野真央（※高＝はしごだか）が、2日（木）発売の『週刊少年チャンピオン』44号の表紙と巻頭グラビアに初登場する。少年誌の表紙を飾るのも今回が初めてで、大抜てきとなった。
【別カット】“マジでスゴい”ボディを披露した高野真央
誌面では、プールサイドでチューブトップ水着に身を包み弾ける笑顔を見せる姿から、ブラックビキニで大人びた雰囲気を漂わせるカットまでを掲載。フレッシュさと大人の魅力を兼ね備えたグラビアで、初表紙ながら強烈なインパクトを放っている。
さらに今号には両面BIGポスターが付録として付属。加えて、限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施される。誌面のグラビアをそのまま楽しめるファン垂涎の内容となっている。
高野は「ヒラヒラがついた衣装や初めて着た黒の水着がお気に入りです！プールではたくさん泳ぎました（笑）。いろいろな表情が見られると思います」とコメントを寄せている。
