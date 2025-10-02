ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が１日、東アジア遠征に挑む２６選手を発表した。ブラジルは今月１０日にソウルで韓国代表と、１４日に東京の味の素スタジアムで日本代表と対戦する。

２０２６年Ｗ杯南米予選の９月の２試合で休養を与えられたＦＷビニシウス（Ｒマドリード）が復帰。他にも、最近はクラブで出場機会を増やしているロドリゴ（Ｒマドリード）が７カ月ぶりに招集された。

ボランチのカゼミロ（マンチェスターＵ）、ＭＦルーカス・パケタ（ウェストハム）、１８歳のＦＷエステバン（チェルシー）らも順当に選ばれた。ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）、ＣＢマルキーニョス（パリＳＧ）、ＧＫアリソン（リバプール）ら故障中の常連組を除けば、現時点におけるベストメンバーだ。

◆ブラジル代表のメンバー

▽ＧＫ ベント（アルナスル）、エデルソン（フェネルバフチェ）、ソウザ（コリンチャンス）

▽ＤＦ カイオ・エンリケ（モナコ）、アウグスト（インテル）、サントス（ゼニト）、ミリタン（Ｒマドリード）、ブルーノ（クルゼイロ）、マガリャンイス（アーセナル）、ベラルド（パリＳＧ）バンデルセン（モナコ）、ウェズレイ（ローマ）

▽ＭＦ アンドレ（ウルバーハンプトン）、ギマランイス（ニューカッスル）、カゼミロ（マンチェスターＵ）、ゴメス（ウルバーハンプトン）、ジョエリントン（ニューカッスル）、ルーカス・パケタ（ウェストハム）

▽ＦＷ エステバン（チェルシー）、マルチネリ（アーセナル）、ジェズス（ノッティンガム）、ルイス・エンリケ（ゼニト）、クーニャ（マンチェスターＵ）、リシャルリソン（トットナム）、ロドリゴ（Ｒマドリード）、ビニシウス（Ｒマドリード）