【2025年 10/2〜10/16の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛10/2〜10/17｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





水瓶座 1/20〜2/18

目標に向かっての攻めどきは今！

運勢は発展期。この強運を生かすには、飽くなき挑戦が大事だと星のお告げ。うまくいかなくても悲観せずにトライしつづければ、ある時点を境にパッと活路が開けてきます。仕事でもチャレンジするなら今です。目標を大きく掲げて大胆に動いていきましょう。また、やりたい仕事やポジションへの希望を出すのにもよいとき。意欲を見せれば採用される可能性が高そうですよ。資格など専門知識の習得も大吉。最短最速で身につきそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

小籠包 ショートブーツ 牡羊座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟