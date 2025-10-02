　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.97　6.45　8.38　6.31
1MO　9.45　6.55　7.73　6.45
3MO　9.34　6.74　7.76　7.17
6MO　9.40　6.89　8.12　7.43
9MO　9.42　7.02　8.43　7.66
1YR　9.45　7.12　8.62　7.84

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.69　7.35　6.84
1MO　8.19　7.97　6.87
3MO　8.69　8.27　7.12
6MO　9.05　8.81　7.42
9MO　9.32　9.14　7.61
1YR　9.53　9.34　7.74
東京時間10:04現在　参考値

ドル円短期ボラは不透明館もあって高め水準推移が続いている