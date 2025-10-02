通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間 １０％近辺
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.97 6.45 8.38 6.31
1MO 9.45 6.55 7.73 6.45
3MO 9.34 6.74 7.76 7.17
6MO 9.40 6.89 8.12 7.43
9MO 9.42 7.02 8.43 7.66
1YR 9.45 7.12 8.62 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.69 7.35 6.84
1MO 8.19 7.97 6.87
3MO 8.69 8.27 7.12
6MO 9.05 8.81 7.42
9MO 9.32 9.14 7.61
1YR 9.53 9.34 7.74
東京時間10:04現在 参考値
ドル円短期ボラは不透明館もあって高め水準推移が続いている
