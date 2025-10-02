µþÅÔ¤ÇÈ¯¸«¡ª¡¡R-1²¦¼Ô¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢º£µ¨Àä¹¥Ä´¤Î¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª
º£¥·ー¥º¥óÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡£¤½¤ÎÌö¿Ê¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢R-1²¦¼Ô¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡È¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤Ú¤¤¤¯¤ó¡É¤¬¤¤¤¿¡ª¡©
¡ÚTVer¡Û¤·¤ó¤¤¤ÁÂç¶½Ê³¡ª¡¡¥¥ó¥°¥«¥º¤Î¸¸¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤¬WÇÕ¤Ç¥´ー¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡ÄµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò»Ù¤¨¤ëÍÑ¶ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥Û¥Ú¥¤¥í¤¬Ä¶¥ì¥¢¤Ê¤ªÊõ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂç¸ø³«¡ª¡¡
R-£±²¦¼Ô¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¾ëÍÛ»Ô¤Ë¤¢¤ëµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎÎý½¬¾ì¡£
ÈÖÁÈ¤ÇJ1¤ÎÎý½¬¾ì¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï¸½ºß¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¤·¤ó¤¤¤Á¤â¡¢¡ÖJ1Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ø¤ó¤Ç¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¼åµ¤¤Ç¡Ä¡£
ºòÇ¯¤Ï°ì»þºÇ²¼°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤Û¤É¡¢J1»ÄÎ±¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡£¤À¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¸½ºß3°Ì¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¤½¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤·¤ó¤¤¤Á¤â¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÅ¸³«¤¬Áá¤¤¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¡ª
Ãæ¤Ç¤â¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢À¼¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤者µ®ºÛ¡Ê¥Á¥ç¥¦¥¥¸¥§¡Ë´ÆÆÄ¡£ÂçÀ¼¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤â¡Ö´ÆÆÄ¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿FW¤ÎÄ¹Âô½ÙÁª¼ê¤äMF¤Îº´Æ£¶ÁÁª¼ê¡¢Ê¿¸ÍÂÀµ®Áª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë¤Ï¤·¤ó¤¤¤Á¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¡£¡Ö¡È¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤Ú¤¤¤¯¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÁª¼ê¡£¤¿¤ÀÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡Ä¡ª¡©
Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¿µÊ¿Áª¼ê¡£³Î¤«¤Ë¡¢¶âÈ±¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤·¤ó¤¤¤Á¤È±»Æó¤Ä¡ª¡©
¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Ê¡²¬Áª¼ê¤ÈDF¤ÎÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
º£¤Î者´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ê¡ÅÄÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ËÊ¡²¬Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤·¤ó¤É¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¤ÎÎÉ¤µ¤â¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ê¡ÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£者´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÃç¤Î¤¤¤¤¥Áー¥à¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤°¤é¤¤¡¢¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¥Áー¥àÌö¿Ê¤ÎÈëÌ©¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤·¤ó¤¤¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤·¤ó¤¤¤Á¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥Ã¥«ー±þ±ç¤¹¤ë¤è ～¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Î¥Üー¥ë¤ÈÁÕ¤Ç¤ë½Ð²ñ¤¤Î¹～¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë9·î30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£