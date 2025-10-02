日本の自動車大手４社が１日発表した９月の米国での新車販売台数は、トヨタ自動車が前年同月から大きく伸びた。

一方、ホンダ、ＳＵＢＡＲＵ（スバル）、マツダの３社は前年同月を割り込んだ。３社の販売台数の減少は、トランプ政権の高関税政策の影響による値上げを見越した消費者の駆け込み購入が一巡した影響とみられる。

トヨタは前年同月比１４％増の１８万５７４８台で、前年にリコールの影響で生産を停止したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「グランドハイランダー」の販売が好調だった。

ホンダは、主力のＳＵＶ「ＣＲ―Ｖ」などの販売が伸び悩み、０・４％減の１０万５０９７台となった。９月末で米政府の税制支援策が終了した電気自動車（ＥＶ）の「プロローグ」の販売は、駆け込み購入により２１％増の４５７１台となった。

このほか、スバルは１８％減の４万６００７台、マツダは１２％減の２万６１６９台だった。

原則、四半期ベースで発表を行っている日産自動車の７〜９月期の米国での新車販売台数は、前年同期比５％増の２２万３３７７台となった。（ニューヨーク支局 小林泰裕）