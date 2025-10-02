マクドナルド、「三角チョコパイ」今年の新味は“いちごミルク味” 10・8より定番との2種を限定発売
日本マクドナルドは8日より、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用した、ピンク色のサクサク生地が華やかな新作「三角チョコパイ いちごミルク味」と、アーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」の2商品を期間限定で販売する。
【動画】HANA・NAOKO＆伊藤沙莉が「三角チョコパイ」CMでキレキレダンス
『三角チョコパイ』は、2007年に初めて発売して以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして親しまれてきた。最大の特長は、何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、“とろ〜り”としたクリームの絶妙なハーモニーで味わえる。
今年の新作「三角チョコパイ いちごミルク味」は、芳醇で甘酸っぱい“とちおとめ”を使用したいちごチョコクリームに、甘く香るミルクフレーバーが絶妙にマッチし、さらにザクザク食感が楽しいストロベリーコーンクラッシュを加えることで、これまでにない新しい食感を楽しめる。何層にも重ねたピンク色のサクサクなパイ生地と、とろけるようになめらかなクリームが織りなす、見た目も味わいも華やかな一品となっている。
7日より放映される新TVCMでは、マクドナルドCM初出演の人気ダンス＆ボーカルグループHANAのNAOKOと、俳優の伊藤沙莉との共演が実現した。NAOKOと伊藤が息の合ったキレキレのダンスを披露し、「三角チョコパイの季節」の到来を楽しく、華やかに表現している。
【動画】HANA・NAOKO＆伊藤沙莉が「三角チョコパイ」CMでキレキレダンス
『三角チョコパイ』は、2007年に初めて発売して以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして親しまれてきた。最大の特長は、何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、“とろ〜り”としたクリームの絶妙なハーモニーで味わえる。
7日より放映される新TVCMでは、マクドナルドCM初出演の人気ダンス＆ボーカルグループHANAのNAOKOと、俳優の伊藤沙莉との共演が実現した。NAOKOと伊藤が息の合ったキレキレのダンスを披露し、「三角チョコパイの季節」の到来を楽しく、華やかに表現している。