２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ８銭程度のドル高・円安となっている。



１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円０７銭前後と前日に比べ８０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米雇用関連指標が低調で、米利下げ観測が一段と強まるなか一時１４６円５９銭まで軟化した。



ただ、この日の東京市場のドル円相場は底堅くスタート。１日発表の米９月ＩＳＭ製造業景況感指数が市場予想を上回ったことや、格付け会社フィッチが「政府機関閉鎖による米国格付けへの短期的な影響はない」との見方を示したことがドルの下支えとなっているようだ。日経平均株価が反発して始まるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入し、午前９時３０分すぎには１４７円３２銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円６６銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



