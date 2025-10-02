【台風情報】台風のたまご「熱帯低気圧」 → 台風21号（マットゥモ）に 10月2日～18日までの16日間天気予報シミレーションをみる【いまどこ？今後の進路は？気象庁 2日午前10時30分更新】
台風２１号が発生
気象庁によりますと、きょう（２日）午前９時、フィリピンの東において、
熱帯低気圧が台風第２１号になったと発表しました。
【画像を見る】今後の進路は？／「今後16日間」全国各地天気シミュレーション
台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいて
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予測については【画像①】のようになっています。
【詳しい気象情報】（目次）
① 台風２１号 今後の進路は？ ② 雨と風のシミレーション（3時間ごと）
③札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 16日間天気予報
今後の進路は？
台風の中心は
きょう（２日）午後９時にはフィリピンの東、
中心気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
あす（３日）午前９時にはフィリピンの東、
中心気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
あさって（４日）午前９時には南シナ海、
中心気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
５日午前９時には南シナ海、
中心気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
６日午前３時にはトンキン湾
中心気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されています。
１０月２日（木）の雨と風のシミレーション
１０月３日（金）の雨と風のシミレーション
１０月４日（土）の雨と風のシミレーション
全国各地の天気への影響は？
今後１６日間の天気シミレーション 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の天気・降水量・気温の予測は以下の通りになっています。
今後の気象情報に注意してください。