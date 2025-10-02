　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節2日目が1日に行われた。

　昨季王者のパリSGは敵地でバルセロナを2-1で下し、開幕2連勝。FWフェラン・トーレスに先制点を許したが、FWセニー・マユルとFWゴンサロ・ラモスのゴールで逆転した。

　日本人所属クラブでは、モナコがホームでマンチェスター・シティと2-2のドロー。ベンチスタートのMF南野拓実に出番は訪れなかった。

　スポルティングはナポリとのアウェー戦に臨み、1-2で敗戦。MF守田英正は後半33分に途中出場した。コペンハーゲンはカラバフの本拠地に乗り込み、0-2で完封負け。MF鈴木淳之介は後半開始から投入された。

　リーグフェーズ第3節は21日と22日に開催される。

以下、試合結果&順位表

【リーグフェーズ】

第2節

10月1日(水)

カラバフ 2-0 コペンハーゲン

サンジロワーズ 0-4 ニューカッスル

アーセナル 2-0 オリンピアコス

モナコ 2-2 マンチェスター・C

レバークーゼン 1-1 PSV

ドルトムント 4-1 ビルバオ

バルセロナ 1-2 パリSG

ナポリ 2-1 スポルティング

ビジャレアル 2-2 ユベントス

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.バイエルン(6)+6

2.R・マドリー(6)+6

3.パリSG(6)+5

4.インテル(6)+5

5.アーセナル(6)+4

6.カラバフ(6)+3

7.ドルトムント(4)+3

8.マンチェスター・C(4)+2

-------------------------------------------

9.トッテナム(4)+1

10.A・マドリー(3)+3

11.ニューカッスル(3)+3

12.マルセイユ(3)+3

13.クラブ・ブルージュ(3)+2

13.スポルティング(3)+2

15.フランクフルト(3)0

16.バルセロナ(3)0

17.リバプール(3)0

18.チェルシー(3)-1

19.ナポリ(3)-1

20.サンジロワーズ(3)-2

21.ガラタサライ(3)-3

22.アタランタ(3)-3

23.ユベントス(2)0

24.ボデ・グリムト(2)0

-------------------------------------------

25.レバークーゼン(2)0

26.ビジャレアル(1)-1

27.PSV(1)-2

28.コペンハーゲン(1)-2

29.オリンピアコス(1)-2

30.モナコ(1)-3

31.スラビア・プラハ(1)-3

32.パフォス(1)-4

33.ベンフィカ(0)-2

34.ビルバオ(0)-5

35.アヤックス(0)-6

36.カイラト(0)-8