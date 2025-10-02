昨季王者パリSGがバルサ撃破で2連勝! 守田英正&鈴木淳之介は途中出場も所属クラブは敗れる:CL第2節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節2日目が1日に行われた。
昨季王者のパリSGは敵地でバルセロナを2-1で下し、開幕2連勝。FWフェラン・トーレスに先制点を許したが、FWセニー・マユルとFWゴンサロ・ラモスのゴールで逆転した。
日本人所属クラブでは、モナコがホームでマンチェスター・シティと2-2のドロー。ベンチスタートのMF南野拓実に出番は訪れなかった。
スポルティングはナポリとのアウェー戦に臨み、1-2で敗戦。MF守田英正は後半33分に途中出場した。コペンハーゲンはカラバフの本拠地に乗り込み、0-2で完封負け。MF鈴木淳之介は後半開始から投入された。
リーグフェーズ第3節は21日と22日に開催される。
以下、試合結果&順位表
【リーグフェーズ】
第2節
10月1日(水)
カラバフ 2-0 コペンハーゲン
サンジロワーズ 0-4 ニューカッスル
アーセナル 2-0 オリンピアコス
モナコ 2-2 マンチェスター・C
レバークーゼン 1-1 PSV
ドルトムント 4-1 ビルバオ
バルセロナ 1-2 パリSG
ナポリ 2-1 スポルティング
ビジャレアル 2-2 ユベントス
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.バイエルン(6)+6
2.R・マドリー(6)+6
3.パリSG(6)+5
4.インテル(6)+5
5.アーセナル(6)+4
6.カラバフ(6)+3
7.ドルトムント(4)+3
8.マンチェスター・C(4)+2
-------------------------------------------
9.トッテナム(4)+1
10.A・マドリー(3)+3
11.ニューカッスル(3)+3
12.マルセイユ(3)+3
13.クラブ・ブルージュ(3)+2
13.スポルティング(3)+2
15.フランクフルト(3)0
16.バルセロナ(3)0
17.リバプール(3)0
18.チェルシー(3)-1
19.ナポリ(3)-1
20.サンジロワーズ(3)-2
21.ガラタサライ(3)-3
22.アタランタ(3)-3
23.ユベントス(2)0
24.ボデ・グリムト(2)0
-------------------------------------------
25.レバークーゼン(2)0
26.ビジャレアル(1)-1
27.PSV(1)-2
28.コペンハーゲン(1)-2
29.オリンピアコス(1)-2
30.モナコ(1)-3
31.スラビア・プラハ(1)-3
32.パフォス(1)-4
33.ベンフィカ(0)-2
34.ビルバオ(0)-5
35.アヤックス(0)-6
36.カイラト(0)-8
