台風第21号(マットゥモ)
2025年10月02日10時05分発表

02日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯14度35分 (14.6度)
東経127度35分 (127.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    全域 280 km (150 NM)

02日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度05分 (16.1度)
東経125度40分 (125.7度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    55 km (30 NM)

03日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度55分 (16.9度)
東経123度00分 (123.0度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
暴風警戒域    全域 170 km (92 NM)

04日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度20分 (18.3度)
東経117度10分 (117.2度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

■強い勢力に発達

05日09時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度05分 (20.1度)
東経112度00分 (112.0度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (170 NM)

06日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯21度55分 (21.9度)
東経106度55分 (106.9度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    985 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)

07日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯22度00分 (22.0度)
東経102度00分 (102.0度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1006 hPa
予報円の半径    280 km (150 NM)

画像は気象庁より

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより