【最新】日本の南の海上に台風21号が発生 最大瞬間風速50メートル、強い勢力に発達の予想 今後の進路や動き、強さを詳しく 全国の天気を画像で 気象庁発表データから見る
台風第21号(マットゥモ)
2025年10月02日10時05分発表
02日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯14度35分 (14.6度)
東経127度35分 (127.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
02日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)
東経125度40分 (125.7度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
03日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度55分 (16.9度)
東経123度00分 (123.0度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)
04日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)
東経117度10分 (117.2度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
■強い勢力に発達
05日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)
東経112度00分 (112.0度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
06日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経106度55分 (106.9度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 985 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
07日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯22度00分 (22.0度)
東経102度00分 (102.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 280 km (150 NM)
画像は気象庁より
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより