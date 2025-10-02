ニューヨーク市ブロンクス区の集合住宅のビルで爆発があり、建物の一画が崩壊した/WABC

ニューヨーク（ＣＮＮ）米ニューヨーク市ブロンクス区で１日、２０階建ての集合住宅のビルで爆発があり、建物の一画が屋上から地上まで崩れ落ちた。死傷者は出なかったものの、住民は不安や憤りを募らせている。

爆発の原因についてはまだ捜査中だが、当局はガス漏れの可能性について調べている。

ニューヨーク市のエリック・アダムス市長によると、死傷者は報告されていない。一部の住民は万が一のために避難している。

ニューヨーク市消防局長は、ボイラーに接続された換気口が崩れ落ちたと述べ、「そこで爆発が起きたと思われる」と説明。原因については引き続き調べているとした。

爆発が起きた当時、建物の中にいた住民らは外へ飛び出した。爆発の威力でれんがやがれきが最上階から地上にまで落下して、一帯には粉塵（ふんじん）が立ち込めている。

近隣の住民は「いきなり地震のような揺れを感じた」とＣＮＮに語り、「突然ガス臭がした」と証言した。

母親と共にホテルに身を寄せた住民の男性は「ホームレスになるなんて最悪。あのビルがどうなるのか分からない」「自分たちがこれからどうなるのか考えると頭がおかしくなりそう」と不安を募らせている。

爆発が起きたのは現地時間の１日午前８時過ぎ。住民の多くが学校や仕事に出かけて不在だったことも、死傷者が出なかった一因かもしれないと関係者は見ている。

アダムス市長は、１０月１日は気温が下がることを見越して暖房のスイッチが入る最初の日だったと指摘。「暖房のスイッチを入れる時は、ガス臭がしないかどうか確認してほしい」と呼びかけた。

ＣＮＮ提携局のＷＡＢＣによると、爆発があったのは１９６０年代半ばに建設された低所得者向けの集合住宅で、３４００人が入居している。