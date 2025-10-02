昭和なガラス食器「アデリアレトロ」のモチーフ刺繍をカスタムオーダーでハンカチに！

ハンカチーフ専門店「CLASSICS the Small Luxury (クラシクス･ザ･スモールラグジュアリ)」とレトロガラス食器ブランド「アデリアレトロ」によるコラボ第2弾商品が発売されました。

本コラボは、「アデリアレトロ」がもつレトロで懐かしい世界観と、ハンカチのどこかノスタルジックな魅力という、その親和性から誕生。2025年8月には第一弾商品が発売されていました。

昭和なガラス食器「アデリアレトロ」のレトロ可愛いデザインを使用したハンカチが懐かしくて素敵！

コラボ第2弾となる今回は、アデリアレトロのデザインから刺繍と相性の良いモチーフを厳選し、特別な刺繍に。対象のハンカチ限定でカスタムオーダー刺繍を実施。

モチーフ刺繍は、アデリアレトロの人気柄「ズーメイト」からトラとヒョウ、「おとぎ話」からBoyとGirl。計4柄となります。

オーダー刺繍はCLASSICS the Small Luxury誕生以来、人気の高いサービスで、好きな位置や向きを選び、オリジナルハンカチが作れます。さらにイニシャル刺繍と組み合わせれば、パーソナルな一枚に。モチーフ刺繍とハンカチを選ぶ時間も楽しみのひとつです。使うたびに愛着が深まる一枚を、この機会にぜひ作ってみては？

カスタムオーダーは、CLASSICS the Small Luxury六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店、オンラインショップにて実施中です。価格は各種モチーフ刺繍 990円（税込）＋ ハンカチ代。

CLASSICS the Small Luxury×アデリアレトロ