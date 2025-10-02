Dream Aya、娘顔出しの海水浴ショット公開「水着がオシャレ」「2人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】Dream Ayaが10月1日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行での娘との海水浴ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】Dream Aya、娘との水着ショット
Ayaは青空と透明度の高い海をバックに、娘を抱っこした写真を投稿。カラフルな水着姿で海に入る様子を公開した。「テンテンは初の海泳ぎでしたが手足をバタバタしてキャッキャと楽しんでくれていました」と娘の様子を報告し、「また来年行こうね」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「水着がオシャレ」「2人とも可愛い」「親子で楽しそう」「娘さん、海楽しんでて良かった」「沖縄の海綺麗」「素敵な思い出になりましたね」といった声が上がっている。
Ayaは2021年に結婚、2024年8月に第1子となる女児が誕生したことを公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Dream Aya、娘との水着ショット
◆Dream Aya、娘と沖縄で海水浴
Ayaは青空と透明度の高い海をバックに、娘を抱っこした写真を投稿。カラフルな水着姿で海に入る様子を公開した。「テンテンは初の海泳ぎでしたが手足をバタバタしてキャッキャと楽しんでくれていました」と娘の様子を報告し、「また来年行こうね」と綴っている。
◆Dream Ayaの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「水着がオシャレ」「2人とも可愛い」「親子で楽しそう」「娘さん、海楽しんでて良かった」「沖縄の海綺麗」「素敵な思い出になりましたね」といった声が上がっている。
Ayaは2021年に結婚、2024年8月に第1子となる女児が誕生したことを公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】