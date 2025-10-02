ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢É×¤«¤é¤Î¿è¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×Â©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/02¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò½Ð»º¸å¤ËÉ×¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Êª¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢É×¤«¤é¤Î¿è¤ÊÂ£¤êÊª¸ø³«
ÃæÀî¤Ï¡Ö¤ï¤¢¤¤¡ªÉ×¤«¤éÁÐ»Ò¤òÌµ»ö½Ð»º¤·¤¿¤ªÎé¤Ë¡ª¤È¤ª²Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÌ¾Á°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ö¡¼¥±¤ò¼ê¤Ë¡¢¿·À¸»ùÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆþ±¡·Ê¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹´ò¤·¤¤¤Ê¤¢ ¤³¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¸å¤ÎÍÍ»Ò¤â³¨Æüµ·Á¼°¤ÇÊó¹ð¡£5¥¥í°Ê¾å¤¢¤ëÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÎ½Å¤¬3¥¥í¤·¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¤â¤¦¤É¤¦¤·¤í¤È¡¢¡¢¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£Äë²¦ÀÚ³«¤ÎÍâÆü¤«¤éÊâ¹Ô·±Îý¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¾Ð¤¦¤ÈÃÏ¹ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤¿¤¤¡×¤È»º¸å¤Î»îÎý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª½Ë¤¤Á·¤Ë¤Ï¥¦¥Ë¡¢¥«¥Ë¡¢¾¾ºäµí¤¬ÊÂ¤Ó¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£Êì¿Æ¤Î·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬ËèÆüÂ¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Æü¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´¼ç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¿è¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª½Ë¤¤Á·¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»º¸å¤¹¤°¤ÎÊâ¹Ô·±Îý¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ø¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê²óÉü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
