¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³¤·³¤Ï£±ÆüÌë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î³¤¾åÉõº¿¤òÇË¤í¤¦¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁ¥ÃÄ¤ò·Þ·â¤·¤¿¡£
¡¡Ù½Êá¤µ¤ì¤¿Á¥¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢à¸µ´Ä¶¾¯½÷á¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Îµ¤¸õÊÑÆ°³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï£Ø¤ÇÊ¼»Î¤¬¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Î½ê»ýÉÊ¤òÊÖ¤¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»æ¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬£±Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥à¡¼¥ÉÁ¥ÃÄ¡×¤ËÂ°¤¹¤ë£´£·ÀÉ¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¶ÀÉ¤¬Ù½Êá¤µ¤ì¡¢³èÆ°²È¤é¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÁ¥¤¬°ÂÁ´¤ËÁË»ß¤µ¤ì¡¢¾èÁ¥¼Ô¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹Á¤Ë°ÜÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¥°¥ì¥¿¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏÌµ»ö¤Ç·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°²È¤é¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°ÜÁ÷¸å¡¢¹ñ³°Âàµî½èÊ¬¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¯¼£²È¥Þ¥ê¡¼¡¦¥á¥¹¥â¡¼¥ë»á¤äÊ©·Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î²¤½£µÄ°÷¥ê¥Þ¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó»á¤ÎÁ¥¤âÙ½Êá¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ê¼»Î¤ÎÀÜ¸¿¸å¤Ë³èÆ°²È¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò³¤¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ¥ÃÄ¤Ï£±¤«·îÁ°¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò½Ð¹Á¡£¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤ÈÌó£µ£°£°¿Í¤Î¾èÁ¥¼Ô¤òºÜ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï°ìÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³¤·³»Î´±¤¬ÌµÀþ¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÏÉõº¿¶è°è¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñ¤Ï´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥·¥å¥É¥Ã¥É¹Á¤Ø¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤³¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¥¬¥¶¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ëÀ¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á¥ÃÄ¤Î°ìÉô¤Ï¥¬¥¶¤«¤éÌó£·£°³¤Î¤Î¥¤ì¤¿ÃÏÅÀ¤ÇÙ½Êá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÀßÄê¤¹¤ë£±£µ£°³¤Î¤¤ÎÇÓ½ü¶è°èÆâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á¥ÃÄ¤Ë¤Ï¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥é»á¤ÎÂ¹¥Þ¥ó¥É¥é¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥é»á¡¢¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»ÔÄ¹¥¢¥À¡¦¥³¥é¥¦»á¡¢²¤½£µÄ°÷¤é¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉõº¿¤òÇË¤ê»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë»ÈÌ¿¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂàÌò·³¿Í¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼»á¤Ï¡Ö½½¿ôÀÉ¤Î³¤·³´ÏÄú¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÉ¤ì¤ë±ÇÁü¤ÇÊó¹ð¡£³èÆ°²È¤é¤ÏÊü¿å¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
