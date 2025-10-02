【GUのネイビー】が40・50代にピッタリ♡ 上品にキマる！「きれいめトップス」

知的で洗練された印象のネイビーは上品さを求める40・50代にピッタリのカラー。今回はそんなネイビーの「きれいめトップス」を【GU（ジーユー）】でピックアップ！ きちんと見えするシャツやジャケットにもなるカーディガンなど、おしゃれスタッフさんのコーデともにご紹介します。ぜひ秋に向けた着こなしの参考にして。

きちんと見えが叶うゆったりシルエットのシャツ

【GU】「イージーケアブロードシャツ」〈NAVY〉\2,490（税込）

公式サイトによると「洗濯してもしわになりにくく、お手入れが簡単なイージーケア機能付き」とのことで、お手入れが楽そうなのも嬉しいポイント。こちらはメンズ仕様のためゆったり着られそうです。ブロード素材を使用しており、上品できちんと見えしそうなのでオフィスコーデにも活躍しそうです。

ネイビー × ブラウンで知的で上品に

ネイビー × ブラウンの知的で上品な大人コーデ。「全体的にダークトーンでまとめてシックな印象に」とスタッフさん。新色のダークブラウンのパンツが知的なネイビーのシャツを引き立てています。シャツのボタンを大胆に外し、白いシェルボタンのさわやかなアクセントで抜け感をプラス。小物は黒で統一しシックにまとめて。

クラシカルな雰囲気のカーディガン

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」〈NAVY〉\2,990（税込）

ゴールドボタンがクラシカルな雰囲気を醸し出すカーディガン。ツイードのような編地が女性らしい柔らかな表情を演出。丈は長すぎず短すぎず、さまざまなボトムスとも相性がよさそうです。お仕事着にはもちろん、ジーンズと合わせてカジュアルダウンも素敵かも。公式サイトによると「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」とのことで、秋はジャケット代わりにも活躍しそうです。

上品さと可憐さを両立

「フリルネックブラウス との組み合わせがとっても可愛かったです」とこちらのスタッフさん。甘めのブラウスをネイビーのカーディガンと合わせることで、甘さを抑えた大人フェミニンな雰囲気に導いています。ブラックのナロースカートとの相性も◎ 通勤やデートまで幅広い着こなしが楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H