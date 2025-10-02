WCS第2戦を前にチームSNSが写真を投稿

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を戦う。日本時間午前10時8分のプレーボールの44分前、チームの公式SNSは大谷翔平投手とレイカーズの八村塁の2ショット写真を投稿。日本人ファンから様々な声が上がった。

勝てば地区シリーズ進出となるレッズとのWCS第2戦を前に、ドジャースの公式Xやインスタグラムは、大谷と八村の2ショット写真を投稿した。

レイカーズはドジャースと同じロサンゼルスが本拠地。背番号8のドジャースのユニホームに身を包んだ八村は、笑顔でサムアップ。肩を組んだ大谷も、凛々しい表情で写真に納まった。

身長203センチの八村と身長193センチの大谷の2ショット。サイズに注目する日本人ファンから、様々なコメントがXに寄せられた。

「八村でか笑笑」

「大谷が小さく見える貴重なショット」

「オータニサンが小さく見えるのおもろい」

「オータニさんよりデカい八村塁」

「大谷さんが小さくて脳がバグるw」

「サイズ感が狂うw」

日本スポーツ界が誇るスーパースターの2ショットということもあり、「L.A.同士になって遂にこの2Sが見れるか！」「きたぁぁぁぁぁぁあ！！！八村塁×大谷翔平」などの声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）