いつも同部屋に泊まる小泉孝太郎とムロツヨシ、二階堂ふみ興奮「何してるんですか！？」

女優の二階堂ふみ（31歳）が、10月1日に放送されたバラエティ番組「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」（フジテレビ系）に出演。小泉孝太郎とムロツヨシがロケでいつも同じ部屋に泊まっていると聞いて「何してるんですか！？ 気になっちゃう気になっちゃう！」と興奮した。



逆に、小泉が二階堂に、友人がいるかどうかたずねると、二階堂は「同性の友だちだと有村架純ちゃん、仲が良い。あと、今ドラマの撮影をしてるんですけれど、主演の菅田将暉くんとは10年来の（友人）」と話し、ムロツヨシからも「菅田くん！そのイメージはある」と語った。