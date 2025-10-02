ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国国慶節、祝日も職場を守る人たち 中国国慶節、祝日も職場を守る人たち 中国国慶節、祝日も職場を守る人たち 2025年10月2日 10時14分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １日、河北省秦皇島市海港区の国家管網集団北方管道秦皇島作業区で、北部の天然ガスを南部に送る「北気南下」エネルギールートの設備を点検する技術者。（北京＝新華社配信／曹建雄） 【新華社北京10月2日】新中国成立76周年を迎えた1日、各業界の労働者らは職場を守り、祖国に祝福を送った。１日、江蘇省興化市陳堡鎮の中鉄上海工程局塩宜鉄道プロジェクト鉄筋加工場で、溶接作業に当たる従業員。（北京＝新華社配信／周社根）１日、河北省石家荘市井陘（せいけい）県で行われている石太高速道路拡張プロジェクトの甘陶河大橋建設現場で、施工に当たる作業員。（北京＝新華社配信／張暁峰）１日、湖北省の武漢駅で、構内をパトロールする武漢鉄道公安処武漢駅派出所の警察官。（北京＝新華社配信／趙軍）１日、四川省眉山市東坡区の東坡湖で、水草を回収する清掃作業員。（北京＝新華社配信／姚永亮）１日、浙江省湖州市徳清県の杭徳市域鉄道建設現場で、軌道を敷設する中鉄十一局集団の作業員。（北京＝新華社配信／謝尚国）１日、湖南省衡陽市衡山県経済開発区のプラスチックメーカー、栄宸塑業の工場で作業する従業員。（ドローンから、北京＝新華社配信／曹正平）１日、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州馬関（ばかん）県の鉱業企業、雲南華聯鋅銦の生産ライン。（北京＝新華社配信／熊平祥）１日、河北省遵化市の化学繊維メーカー、遵化市高強化繊の工場で働く従業員。（北京＝新華社配信／劉満倉）１日、重慶市の北碚区中医院で、往診に向かう医師ら。（北京＝新華社配信／秦廷富）１日、河北省遵化市蘇家窪（そかわ）鎮にある食品加工メーカーの包装工場で働く従業員。（北京＝新華社配信／劉満倉）１日、貴州省安順経済技術開発区の消防救援大隊で、装備を点検する隊員。（北京＝新華社配信／陳熙）１日、河北省石家荘市新華区の中華大街で、道路を清掃する作業員。（北京＝新華社配信／梁子棟） リンクをコピーする みんなの感想は？