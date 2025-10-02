韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が公式イベント会場でボーイズグループBTS（防弾少年団）のメンバーRMが登場するフレームを背景に写真を撮影した。RMは「オーマイガー」としながら驚きを表した。

李大統領は10月1日、京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）の韓国国際展示場（KINTEX）第2展示場で開かれた大統領直属の大衆文化交流委員会発足行事に出席し、パク・ジニョン大衆文化交流委共同委員長と共に「Kカルチャー体験空間」を見学した。李大統領は壁に取り付けられたK-POP歌手のペンライトを見ながら「昨冬によく見かけた」と話したり、パク共同委員長とペンライトを手に写真を撮ったりした。

李大統領はまた、会場に設置された即席写真館「フォトイズム」のブースで、RMの姿が入ったフレームで写真を撮影した。パク委員長が「RMはいませんが、大統領と一緒に写真を撮ることができます」と言うと、李大統領は「いると思って撮ったほうがいいいですか？」と尋ねた後、合成されたRMのそばに立ち、指ハートや親指を立てるなどのポーズを取った。

この写真は李大統領のソーシャルメディアを通じて公開された。この写真を見たRMは、ファン交流プラットフォームWeverseを通じて「オーマイガー。is this 合成？」という反応を示した。

李大統領はこの日、文化産業を積極的に支援する意志を明らかにした。李大統領は「大衆文化交流委は複数の部処の政策力量を結集し、民間の創意性と専門性を活用する官民ワンチームのプラットフォームだ」とし、「政府は、わが大衆文化が全世界の人々に笑顔と感動、共感を与えることを超え、韓国経済の核心産業として生まれ変わるよう積極的に支援していく」と述べた。

この日の行事には、ネットフリックス（Netflix）映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のマギー・カン監督、アイドルグループTREASURE（トレジャー）、aespa（エスパ）、BTSのRM、プロゲーマーの「フェイカー（Faker）」、映画監督の奉俊昊（ポン・ジュノ）、朴贊郁（パク・チャヌク）、米ビルボードのマイク・ヴァン代表、リパブリック・レコード（ユニバーサルミュージックグループ傘下のレーベル）のモンテ・リップマン代表などが映像で祝辞を送った。