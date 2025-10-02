◇米女子ゴルフツアー ロッテ選手権 第1日（2025年10月1日 米ハワイ州 ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、トップと1打差の2位でホールアウトした。

インから出て1つ伸ばして前半を終えると、後半のアウトでギアを上げた。1番で2・5メートルを沈めると、2番と3番で1・5メートルにつけるなど5番まで5連続バーディー。その後も7番でグリーン手前から放り込みチップインバーディーを奪うなど8バーディーを量産した。

WOWOWのインタビューに応じた畑岡は「朝の練習はあまりしっくり来ていなかったけど、無理な攻めはしないようにした。マネジメントはうまくハマった」と振り返った。

8月下旬のFM選手権は7位、9月上旬のクローガー・クイーンシティー選手権は5位、悪天候で中止になった2週前のアーカンソー選手権も初日64で回り3位発進。最近は好成績が続いている。22年DIOインプラントLAオープン以来となるツアー7勝目への期待は試合を重ねるごとに膨らんでいる。畑岡は「引き続き攻められるように頑張りたい」と力を込めた。