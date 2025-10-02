ドジャースの夫人会の公式インスタグラムは1日（日本時間2日）、本拠でレッズと戦うワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を前に夫人たちの集合写真を公開。大谷翔平投手（31）の妻、真美子さんの姿もあった。

大谷は「1番・DH」で先発出場することが発表されており、前日の1試合2発に続く活躍が期待されている。

2戦先勝の同シリーズ。前日第1戦はドジャースが勝利した。投稿では「GAME 2 WILDCARD SERIES… LETS FINISH IT（今日で終わらせよう）」とつづり、青空の下、ドジャースタジアム前での夫人会の集合写真を公開。その中には大谷の妻・真美子さんの姿も見える。後列左から5番目に白のシースルーの長袖に黒のパンツといったコーデで笑顔を浮かべている。

フォロワーからは「今日で終わらせましょう!」「真美子さん超〜綺麗」「真美子さん、笑顔が素敵」「可愛い奥様達」「2日連チャン…真美子夫人だぁ〜」「皆さんとてもお綺麗です」「今日も真美子さんいる」とさまざまなコメントが寄せられた。

前日9月30日（同10月1日）のWCS第1戦前に投稿された集合写真にも真美子さんが登場していた。