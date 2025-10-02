中目黒「＆ OIMO TOKYO」×「meiji THE Cacao」がコラボ！こぼれる蜜芋×チョコのパフェは深まる秋に◎
熟成蜜芋スイーツ専門店「＆ OIMO TOKYO（オイモトーキョー）」が、チョコレートブランド「meiji THE Cacao（明治ザカカオ）」とスペシャルコラボ。
お芋×チョコの贅沢なスイーツシリーズが、東京・中目黒の「＆ OIMO TOKYO CAFE」に順次お目見えします。
さっそく10月1日（水）から、中目黒店で人気の“モンパフェ”がチョコアレンジで登場しているので要チェックですよ◎
meiji THE Cacao × & OIMO TOKYOがコラボ
「＆ OIMO TOKYO」は、厳選素材を使った熟成蜜芋スイーツ専門店です。
「meiji THE Cacao」とのコラボスイーツはすべてグルテンフリー、ショートニング不使用で、おいしさはもちろん見た目の美しさにもこだわったラインナップが楽しめるそうですよ。
コラボ第1弾、お芋がこぼれる「モンパフェ」のチョコ仕立て
10月1日（水）からは、コラボ第1弾「こぼれ蜜芋モンブランパフェ〜For Chocolate Lovers〜」（税込2280円）がお目見え。
中目黒店の人気NO.1メニュー『こぼれ蜜芋モンブランパフェ』を「meiji THE Cacao」のペルー産『フローラルカカオ・ラテ』を使ってアレンジしたコラボならではの一品です。
特製ソフトクリームをベースに、ヘーゼルナッツのメレンゲとクランブルを忍ばせ、アクセントに酸味のあるカシスクリームをプラス。
さらに3カ月熟成させた種子島産の安納芋の甘みが凝縮された特製蜜芋クリームをたっぷりトッピング。
仕上げにミルクのコクと花のような甘い香りのペルー産カカオのクラッシュドチョコ、チョコソースをかけた、ご褒美パフェですよ。
シェフパティシエこだわりの、“熟成炭火焼きの蜜芋クリームと香り高いチョコレートのマリアージュ”を堪能してくださいね。
特別な「蜜芋テリーヌショコラ」も気になる
10月15日（水）からは「蜜芋テリーヌショコラ〜THE Cacao Special Edition〜」（価格未定）が登場予定。
2022年に発売された人気スイーツ『蜜芋テリーヌショコラ』を、ベネズエラ産『ナッティカカオ』でアレンジ。
ナッツを思わせる味わいのテリーヌショコラ×熟成炭火焼き安納芋がベースのスイートポテトの2層仕立てが楽しめます。
11月発売のチョコ×蜜芋パフェも待ちきれない
秋が深まる11月1日（土）からは「チョコレート尽くしの蜜芋パフェ」（価格未定）がお目見え予定です。
ペルー産『フローラルカカオ・ラテ』、ドミニカ共和国産『フルーティカカオ』、2種類のチョコレートを贅沢に使用。
赤い実の紅茶で香りづけした濃密なガナッシュ、香り立つヌガティンヌ、とろける蜜芋クリーム、安納芋パウダー入り生クリームなど、さまざまな食感が楽しめる特製パフェなのだとか。
今後のコラボアイテムは随時Instagramで公開されるそうなので、お芋好き＆チョコ好きの人は食べ逃しのないようチェックしてくださいね。
■& OIMO TOKYO CAFE 中目黒店
住所：東京都目黒区青葉台1-14-4 Contral, nakameguro 1F
営業時間：平日9:00〜18:00、土日9:00〜19:00
定休日：なし
Instagram：＠and_oimo_tokyo_cafe
参照元：株式会社芋匠 プレスリリース
