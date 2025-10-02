「その姿を見て学べたことがたくさんあった」山本由伸が“レジェンド左腕”について語る WS連覇へエースとして「重要な役割」担う
山本由伸がカーショーについて語った(C)Getty Images
地区シリーズ進出に王手をかけたドジャースは、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に山本由伸が先発。
また、今季限りで現役引退を表明しているクレイトン・カーショーは、地区シリーズ以降に登録される可能性があり、山本は会見で尊敬する37歳のレジェンドについて語った。地元放送局『SportsNet LA』がXでその様子を動画で紹介している。
【動画】山本由伸ノーノーならず…パヘス捕れなかった？のシーン
山本はカーショーについて「打者と対戦する上での心得だったりそういった技術の面も教えていただきましたけど、やっぱりカーショーからはその姿を見て学べたことがたくさんあったなと感じますし、1試合にかける気持ちというか、そういったものはすごく感じました」と述べ、将来の殿堂入りが確実とされる左腕の存在の大きさを肌で感じたようだ。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ヤマモトはMLBの投手としては史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約465億円）でドジャースに入団した。ルーキーシーズンは90イニングを投げ、7勝2敗、防御率3.00とまずまずの成績だったが、2年目にはさらにレベルアップした」と伝えた。
今季は30試合に先発し、173.2イニングで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振という成績で、サイ・ヤング賞候補にも挙げられている。
記事では「ドジャースが25年ぶりの連覇を果たすための重要な役割を担うことになる」と期待を寄せ、27歳のエースがチームをワールドシリーズ連覇へと導く。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。