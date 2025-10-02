「その姿を見て学べたことがたくさんあった」山本由伸が“レジェンド左腕”について語る　WS連覇へエースとして「重要な役割」担う

山本由伸がカーショーについて語った(C)Getty Images

地区シリーズ進出に王手をかけたドジャースは、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に山本由伸が先発。

また、今季限りで現役引退を表明しているクレイトン・カーショーは、地区シリーズ以降に登録される可能性があり、山本は会見で尊敬する37歳のレジェンドについて語った。地元放送局『SportsNet LA』がXでその様子を動画で紹介している。

山本はカーショーについて「打者と対戦する上での心得だったりそういった技術の面も教えていただきましたけど、やっぱりカーショーからはその姿を見て学べたことがたくさんあったなと感じますし、1試合にかける気持ちというか、そういったものはすごく感じました」と述べ、将来の殿堂入りが確実とされる左腕の存在の大きさを肌で感じたようだ。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ヤマモトはMLBの投手としては史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約465億円）でドジャースに入団した。ルーキーシーズンは90イニングを投げ、7勝2敗、防御率3.00とまずまずの成績だったが、2年目にはさらにレベルアップした」と伝えた。