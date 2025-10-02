“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、胸元ざっくりで解放度MAX 新作チャプター公開
“令和最強のメリハリボディ”として注目を集める澄田綾乃の4thイメージ作品『ぶち好きっちゃ』に、新作チャプター「ひらひら揺れる」が追加され、4K画質での配信が始まった。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作は澄田にとって初となる地元・山口県でのロケを敢行。学生時代に通った思い出の海では、自然体の笑顔とともに、伸びやかでバランスの取れたスタイルを余すところなく披露。さらに、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の魅力が交差し、これまでにない新たな表情を見せている。
クールな印象を持ちながらも、実際は気さくで親しみやすい性格というギャップも魅力のひとつ。「こんな綺麗なお姉さんが地元にいたら…」と想像をかき立てる仕上がりとなっている。
澄田は1999年生まれ、山口県出身。Fカップのプロポーションと整った美貌でグラビア界を席巻し、ドラマ『不適切にもほどがある！』では胸の谷間メイク役を演じて話題を呼んだ。ファンクラブ「すみっこ体験入店」では不定期に配信活動も行っており、多方面での活躍を続けている。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作は澄田にとって初となる地元・山口県でのロケを敢行。学生時代に通った思い出の海では、自然体の笑顔とともに、伸びやかでバランスの取れたスタイルを余すところなく披露。さらに、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の魅力が交差し、これまでにない新たな表情を見せている。
澄田は1999年生まれ、山口県出身。Fカップのプロポーションと整った美貌でグラビア界を席巻し、ドラマ『不適切にもほどがある！』では胸の谷間メイク役を演じて話題を呼んだ。ファンクラブ「すみっこ体験入店」では不定期に配信活動も行っており、多方面での活躍を続けている。