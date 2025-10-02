第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩さんの小説『火喰鳥を、喰う』（角川ホラー文庫刊）が実写映画化され、10月3日から公開されます。死んだ親族の日記が届いたことをきっかけに、不可解な出来事が始まるミステリー。ヒロインの久喜夕里子役を演じた山下美月さんにお話を聞きました。（文：かわむらあみり 写真：junko）

あらすじ

長野県で暮らす久喜雄司（水上恒司）と夕里子（山下美月）の元に、戦死した親族の久喜貞市の日記が届く。最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」という文字。その日を境に、墓石の損壊、祖父の失踪など、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。雄司と夕里子たちは、超常現象専門家の北斗総一郎（宮舘涼太）の力を借りて探った先で、驚愕の真相を知ることとなるのだった。

SFと怪奇がミックスされたミステリー

――本作は、先祖の日記を受け取ってから不可解な出来事に巻き込まれていく物語です。原作を読んでの第一印象はいかがでしたか？

原作を読み進めるにつれて、たとえば火喰鳥の描写をどのようにリアルに表現するのか、このストーリーをどうやって実写化するのか気になりました。言葉では形容できない薄気味悪さや、少し背筋がゾッとするような静かなる怖さを感じました。

――横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作ということで、日本の田舎を舞台に謎を解き明かしていくミステリー要素と、じわじわと不可解な出来事が忍び寄ってくる得体の知れない恐怖があります。

そうですね。映画ではホラー要素より、ミステリー要素が強い印象になっているのですが、少しSF的なものと怪奇現象がミックスされたミステリーに仕上がっています。そういうお話には今まで出演していませんでした。

自分なりの夕里子を演じられた

――山下さんが演じる夕里子は、夫の雄司とともに超常現象専門家の北斗総一郎（宮舘涼太）の力を借りて、事態の真相を探っていきますが、演じるにあたって意識したところは？

夕里子という役は、基本的に受け身の芝居が多かったので、水上さんと宮舘さんに引っ張っていただきながら演じていて。3人の三角関係の中で生まれる執着が引き金になっていろいろな事件が起こるので、事前にこうしようと決めずに、芝居の中で生まれた迷いや疑心暗鬼といった感情を大事にして、現場で感じたものをちゃんと受け取るということを意識しました。

ストーリーにおいて、水上さんと宮舘さんはアクションを起こす役どころとなっているので、おふたりに比べて私は落ち着いている役と言いますか。夕里子は自ら動かないですし、受け身でいながらも、常に何かを感じて、考えてはいるんですよね。「動と静」があるとするなら、おふたりは「動」で、私は「静」を表現しました。

――おふたりと共演してのご感想は。

水上さんと宮舘さんは全然違うタイプの役者さんで、私は夕里子として中間にいられる人間になりたくて、おふたりのいいところを少しずつ取り入れたような芝居ができたらいいなと思っていました。

――夕里子について、原作の印象と、映画で役を演じ終えた今の印象の違いはありますか？

原作では、夕里子は能面のような女性だと書かれていて。とくに感情を出すこともなく、本当に静かで何を考えているのかわからない女性となっています。ですが、撮影前にたくさん打ち合わせしていくなかで、「映像では温かみや冷たさという感情の移りは見えたほうがいい」という話になって。映画では明るく元気に演じる必要はないけれど、普通に結婚して妻として田舎にやってきて馴染もうとしている姿を描いていく。その感情の機微は少し見えるようにしたいなと。そして家庭的で仕事もしていて強い女性でもある夕里子は、本心では、あえて良い妻を演じているところもあると考えました。自分なりの夕里子を演じられたという印象です。

原作は人気の作品ですし、とても面白い内容で、映画でももちろんその世界観は大事に展開されていきます。もしかすると日記の話が出てくるあたりからの謎が始まる部分は、一見すると難しそうな話と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、頭を働かせるよりは、感情でとらえていただきたいなと。実は生きていると誰にでも起こり得る感情を描いているので、自分だったらどうするかなと思いながら、スリリングさも楽しんでご覧になっていただけたら嬉しいです。

本屋に行くと、世の中の流れがわかる

――今回、ミステリー＆ホラー作品の実写化でしたが、普段はどのような本を読みますか？

『火喰鳥を、喰う』はとても面白く読ませていただきましたが、普段はホラー作品に関してはそこまで得意ではないので、あまり手に取る機会はないかもしれません。ミステリー作品となると、本より映画などの映像で観ることが多いです。自分で読む時は、エッセイのような人の気持ちを包み隠さずに表現している内容の本が多いですね。

――どのような作者のエッセイを読むのですか？

いろいろな芸人さんが発売されているエッセイですとか、女性タレントさんのエッセイを本屋さんで手に取ります。

――本屋にも行くんですね。

けっこう行きますね。その時々によって、どういう作品が流行っているのかな、と気になるので。私を掲載していただいている雑誌などを見に行くこともあります。本屋さんに行くと、世の中の流れがよくわかりますね。

――7月に26歳の誕生日を迎えて、映画やドラマにご多忙ですが、今後の抱負をお聞かせください。

今こうしてお仕事をいただけているのが本当にありがたいですし、より勉強していかなくてはと思っています。お芝居を通して、いろいろな経験ができたり、スタッフさんやキャストさんを含めてさまざまな人たちに出会えたりすることが、私には重要なことだと実感しています。これからも自分がやれることを一生懸命やっていきたいです。

お話を聞いた人 山下美月 (やました・みづき)

1999年7月26日、東京都出身。2016年に「乃木坂46」3期生オーディションに合格。中心メンバーとして活動し、2024年5月に卒業。グループ在籍時より数々のドラマや映画に出演し、俳優としても活躍している。主な出演作にNHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」(2022)や「下剋上球児」（2023）、「Eye Love You」（2024）、2025年は作間龍斗とのダブル主演映画「山田くんとLv999の恋をする」や「名探偵コナン 隻眼の残像」にゲスト声優として出演するなど、話題作に続々と参加。10月7日スタートのフジテレビ火9ドラマ「新東京水上警察」、10月24日公開の映画「愚か者の身分」が控えている。

インフォメーション「火喰鳥を、喰う」

出演：水上恒司、山下美月、森田望智、吉澤健、豊田裕大、麻生祐未／宮舘涼太

監督：本木克英 脚本：林民夫

原作：原浩『火喰鳥を、喰う』（角川ホラー文庫刊）

配給：KADOKAWA、ギャガ

企画・制作：フラミンゴ 制作協力：アークエンタテインメント

2025年10月3日（金）公開



公式サイト https://gaga.ne.jp/hikuidori/

公式Twitter https://x.com/hikuidori_movie

公式Instagram https://www.instagram.com/hikuidori_movie/