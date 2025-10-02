BTS・JUNG KOOK、K-POPソロ“初の快挙”！『Seven』がSpotify800日連続チャートインの大記録

BTS・JUNG KOOKのメガヒット曲『Seven』が、韓国内外のチャートで驚異的なロングランヒットを記録している。

【写真】JUNG KOOK、メンバーと筋トレの近況SHOT

JUNG KOOKが2023年7月にリリースした『Seven』は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyのメインチャート「Daily Top Songs Global」に800日連続でチャートインする快挙を達成した。これはK-POPソロ曲として初めて、かつ最長の記録だ。

韓国内でも圧倒的な人気を誇る。『Seven』はMelonのメインチャート「TOP 100」でも800日連続でチャートインし、国内外で同時にシンドローム級の熱狂を巻き起こした。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

さらにJUNG KOOKは『Seven』でSpotifyグローバルチャートにおいて、アジアのアーティストとして初めて71日間1位を獲得。「Weekly Top Songs Global」でも2023年の男性アーティスト楽曲として最長となる9週連続1位を記録した。

またSpotify史上最速で1億、9億、10億、11億ストリーミングを突破し、アジアのアーティストとして初めて25億7000万ストリーミングを達成。世界的な音楽シーンにおける存在感を改めて証明した。

海外での記録も目覚ましい。『Seven』はBillboard「Hot 100」で初登場1位を飾り、15週間にわたりチャートイン。「Global（米国除く）」チャートでは9週連続1位、「Global 200」チャートでは7週連続1位を獲得した。さらに両グローバルチャートでアジアのソロアーティストとして初めて、それぞれ115週、114週にわたるロングランを継続している。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。