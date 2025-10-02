トヨタが新型「ステーションワゴン」初公開！ 380馬力の「高性能モデル」もアリ！全長4.8mの「スタイリッシュボディ」もイイ「bZ4Xツーリング」波国で登場

bZ4Xの実用性を大幅に拡大した派生モデル

トヨタの欧州法人は2025年9月24日、ポーランド・カトヴィツェで開催された「ニューモビリティ会議」で、クロスオーバーSUV「bZ4X」をベースに開発された新型「bZ4Xツーリング」を現地で初公開しました。

ツーリングワゴンタイプのBEV（バッテリーEV／電気自動車）として大きな注目を集めています。

ポーランドの「ニューモビリティ会議」で初公開されたトヨタ新型「bZ4Xツーリング」

今回のニューモビリティ会議では、トヨタの次世代BEV4車種、新型「C-HR+」、「bZ4X」、「アーバンクルーザー」、そして「bZ4Xツーリング」が披露されました。

中でも特に注目を集めたのが、bZ4Xをベースに実用性をさらに拡大した派生モデルのbZ4Xツーリングです。欧州では2026年春の導入が予定されており、bZ4Xのラインナップを拡充する戦略的モデルと位置付けられています。

ボディサイズは全長4830mm×全高1670mmで、標準モデルのbZ4Xより全長を140mm、全高を20mm拡大。これにより荷室容量は148リットル増の600リットルを確保し、アウトドアや長距離ドライブでも余裕の積載性を発揮します。

エクステリアはエステートらしい伸びやかなプロポーションが特徴で、専用デザインのバンパーや最大70kgまで対応するルーフレールを装備。

インテリアには新デザインのセンターコンソールや14インチ級のマルチメディアディスプレイを標準採用し、利便性と快適性を高めています。

パワートレインはFWD（前輪駆動）とAWD（全輪駆動）の2種類を設定。FWD仕様は最高出力224馬力（165kW）、AWD仕様は380馬力（280kW）を発揮します。搭載される74.7kWhのリチウムイオンバッテリーは、11kWまたは22kWの普通充電に対応し、最大150kWのDC急速充電も可能。

さらに最大1500kgのトレーラー牽引能力も備え、電動SUVとしての使い勝手を大きく広げています。

今回発表された新型車は、トヨタが主要な市場セグメントに向けて用意するモダンなSUVラインナップの一環です。欧州トヨタは2026年までにポーランド市場においても乗用車・商用車を合わせて10車種のBEVを展開する計画で、bZ4Xツーリングはその重要な役割を担うモデルといえるでしょう。