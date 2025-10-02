佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10月2日の天気をお伝えします。



「みあれ祭」

10月1日、宗像大社の秋の恒例行事「みあれ祭」が行われ、約100隻の漁船団による海上パレードが繰り広げられました。700年以上続く「みあれ祭」は、沖ノ島と大島にまつられた女神を九州本土の辺津宮に迎える神事です。ユネスコの世界文化遺産に登録されています。宗像大社によりますと、大島にある中津宮はことし8月の大雨で被害を受けましたが「みあれ祭」への影響は無いということです。



「天気図」

九州付近は秋の高気圧に覆われて、はじめは日差しが届くところが多いでしょう。ただ、前線を伴った低気圧が次第に近づいてきて、だんだん雲が増える見込みです。



「天気の予想」

雲の多い一日ですが時折、日差しが届きます。天気の大きな崩れはなさそうです。



「最高気温はどうなのか？」

前日と同じくらいのところが多いでしょう。佐賀市は31℃、久留米市、大牟田市は30℃の予想で、真夏日となりそうです。福岡市、飯塚市は29℃、北九州市、宗像市、行橋市は28℃の見込みです。朝から昼にかけての気温の変化が大きくなりそうです。



「なのか間予報」

金曜日と土曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。本降りのところもありそうです。雨がやむと真夏並みの暑さが戻ります。日曜日の福岡市の最高気温は32℃の予想です。青空が戻るのは来週中頃でしょう。